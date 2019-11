Gattini con Salvini, la ‘trollata’ del Capitano

(adnkronos) In principio furono i ‘Gattini su Salvini’. Decine di micetti protagonisti di una pagina Facebook che nell’ormai lontano 2015 invadevano foto e post del leader del Carroccio per contrastarlo pacificamente. Ora che quella ‘trollata felina’ è ormai finita nella preistoria di internet, ecco che il numero uno della Lega la rilancia, stavolta in suo favore, sbancando i social con ‘‘. A dare il via alla nuova ondata di cuccioli sul web, un post di ieri sera in cui il Capitano porge una singolare domanda ai suoi sostenitori dopo l’ondata (inaspettata) delle Sardine nelle piazze

“Cosa c’è di più dolce e bello – chiede – dei gattini? P.s. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao!”, l’eloquente chiosa del post corredato da un’altrettanto eloquente immagine: un morbido micino con una sardina in bocca. Una ‘trollata’ in piena regola, insomma, che tuttavia non ha scalfito la fede dei sostenitori.

