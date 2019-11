“Internalizzare servizi e stabilizzare nelle Sanitaservice pugliesi”

De Leonardis ha fatto riferimento a una serie di comunicati dell’assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, del 3 e del 22 ottobre, e del 18 novembre scorso, in cui si fa esplicito riferimento all’internalizzazione dei servizi e alla stabilizzazione dei lavoratori presso la Sanitaservice di Taranto (“Siamo pronti, quindi, per passare dalle parole ai fatti, procedendo progressivamente alla internalizzazione dei lavoratori che svolgono mansioni indispensabili per il funzionamento di tutto il servizio sanitario regionale, come per esempio i 210 impiegati del CUP e dei Servizi informatici e di supporto agli uffici amministrativi della ASL di Taranto che attendono da tempo la definizione di questo complesso iter burocratico e amministrativo”, per citare solo un passaggio).

E ha ricordato che l’amministratore unico della Sanitaservice Foggia, dott. Massimo Russo, ha in più occasioni pubblicamente ribadito che “le procedure concorsuali sono l’unica strada per l’ingresso del personale a tempo indeterminato nella Sanitaservice”, in conformità con le normative vigenti in materia. E coerentemente a questa impostazione, nel recente passato la Sanitaservice Foggia per procedere alla stabilizzazione di personale per differenti tipologie e inquadramento professionale, ha fatto ricorso a procedure selettive e concorsuali, che hanno avuto ampio risalto ed evidenza pubblica.

Da qui l’interrogazione, per chiedere al presidente Emiliano “se esiste, in Puglia, uniformità nella gestione delle varie Sanitaservice a livello provinciale; se esistono, e quali sono, gli indirizzi e le Linee guida regionali in materia di internazionalizzazione dei servizi e di inquadramento e stabilizzazione del personale. E ancora, se le Sanitaservice e le Asl in Puglia hanno la facoltà di operare ognuna in assoluta discrezionalità anche in un ambito così delicato, in maniera difforme dalle altre, e se e come si intende fare chiarezza in questa materia, al di là delle dichiarazioni e degli annunci a mezzo stampa”.