Foggia. PS denuncia titolare di ditta di autotrasporti

E’ quanto scaturito dall’attività di Polizia Giudiziaria svolta dagli uomini della SottoSezione, che ha avuto inizio da un controllo di Polizia, in ambito autostradale, operato da una pattuglia nel decorso mese di Ottobre ad un autoarticolato. Dal controllo documentale emergevano delle incongruenze in merito ai risultati ottenuti dai fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del veicolo commerciale condotto da un conducente professionale, dipendente di una ditta di autotrasporti avente sede legale nel nord Italia.

Sulla scorta della consolidata esperienza gli Operatori provvedevano a contestare la prevista sanzione amministrativa per quanto riscontrato, allorquando il conducente/trasgressore confessava che l’anomalia emersa e contestata dalla Polizia Stradale era reale, voluta, e scaturita da indicazioni illecitamente dettate dal titolare della ditta che costringe i propri dipendenti a falsificare i fogli di viaggio, riducendo, quindi, le ore di riposo, al fine di tener fede ad accordi commerciali sugli orari dello scarico delle merci.

In seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, l’indagine si è conclusa con il deferimento, in stato di libertà, del titolare di una ditta del nord Italia, alla competente Procura della Repubblica, per i reati di ‘estorsione’ ed ‘attentati alla sicurezza dei trasporti’.

L’operazione di Polizia Giudiziaria, svolta dal Personale del menzionato Ufficio di Polizia Stradale, che ha fatto emergere l’illecito penale, si inquadra nell’incessante attività di contrasto, di tutte quelle azioni poste in essere da soggetti che, a vario titolo e con condotte illecite, mettono in pericolo la sicurezza stradale aumentando le probabilità di sinistri che, tra le molteplici cause, annovera quella dovuta allo stress da lavoro per il mancato rispetto dei periodi di riposo previsti per gli autotrasportatori.