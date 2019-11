Ladro sorpreso a rubare vestiti a bordo di un’autovettura in sosta

Nella tarda serata di ieri, la Sala Operativa di questa Questura diramava alle volanti in zona la nota di un furto in atto a bordo di un’autovettura in sosta in una strada del centro di questa città, perpetrato da una persona sorpresa e bloccata dal proprietario del velcolo. Gli Agenti delle Volanti immediatamente raggiungevano il luogo deli reato, ma

Sul posto si apriva uno scenario parlicolare, dove un’altra persona ne teneva bloccata un’altra. Sono bastati pochi minuti agli Operatori di Polizia per capire che il malfattore era stato sorpreso dal proprietario dell’autovettura mentre frettolosamente scendeva dal veicolo con due buste in mano, contenti capi di abbigliamento acquistati poco prima nei negozi del centro cittadino per un valore di circa 600 curo.

Sul posto si identificava l’autore del reato per L.G., 45enne foggiano, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per reati dello stesso genere, il quale, dopo un rapido controllo, veniva trovato in possesso di un punteruolo di ferro con il quale aveva infranto un vetro dell’autovettura in argomento. Il malfattore veniva arrestato e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare così come disposto dal P.M. di turno.