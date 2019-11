Manfredonia, tentato incendio nell’ex istituto Nautico: intervento VV.FF.

Sul posto gli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

Il punto

che lo ha fatto costruire con fondi straordinari alcuni decenni fa dandolo in gestione alla Provincia per renderlo sede dell'istituto nautico. Otto anni fa l'Amministrazione ne è tornata in possesso per adibirlo a Cittadella della Sicurezza, d'intesa con la Questura di Foggia ed il Comando provinciale dei Carabinieri". "Nel febbraio 2018 il Comune di Manfredonia ha fatto richiesto di interventi di manutenzione straordinaria al Ministero degli Interni per l'adeguamento sismico dell'edificio, ma con decreto interministeriale è stato escluso dal finanziamento per l'anno 2018, con la possibilità di essere incluso in graduatoria per gli anni 2019-2020". Come risaputo e riportato in un recente testo , "il plesso è di proprietà del Comune di Manfredonia.

Al momento non è chiaro se la vicenda sia seguita dall’attuale commissione straordinaria insediatasi in Comune, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale.

, 21 novembre 2019. Ancora vandalismi e tentati incendi ai danni dell’ex istituto Nautico Rotundi di Manfredonia, sito in via Dante Alighieri, già sede in passato per i laboratori del Carnevale sipontino.