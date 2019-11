No liste in Emilia? Il voto su Rousseau del M5s di Capitanata

L’europarlamentaredi ritorno da Bruxelles, sta prendendo il treno da Bari a Foggia nel giorno in cui la piattaforma Rousseau vota sulle liste da presentare in Emilia- Romagna e in Calabria: “Il mio pensiero è: perché far votare la Puglia su dinamiche che riguardano altre regioni? Decidano la base e gli attivisti delle regioni interessate perché a gennaio si vota lì, non in Puglia”. A lui, e ad altri esponenti del M5s, abbiamo chiesto cosa pensa della votazione di oggi e delle Sardine onnipresenti: “Penso bene di un movimento di pazza e di partecipazione. Se strumentalizzato dalla politica diventa marketing e non più coscienza popolare”.

Giovanni Quarato, consigliere comunale di Foggia, voterà a favore della presentazione della lista: “Dobbiamo confrontarci con il nostro elettorato, mi auguro che possiamo andare anche da soli perché nemmeno sull’apertura alle liste civiche, che oggi è possibile per il nostro movimento, non sono d’accordo, tendenzialmente. Vuol dire snaturarsi, le liste civiche non esistono, esistono i candidati civici. Dopo il disastro dell’Umbria certe scelte meglio non ripeterle, non dobbiamo rompere la tradizione, prima o poi la coerenza pagherà. Una cosa è fare un governo con il Pd o Lega per l’Italia, altra cosa sono gli accordi elettorali”. E sulle “Sardine”: “Non mi entusiasmano, ma i partiti dovrebbero lasciarli così come sono nati, un movimento di opinione generale, non condizionarli”.

Sulla sua bacheca facebook il parlamentare Rosa Menga – a proposito di “prendersi una pausa” per le regionali di Emilia-Romagna e Calabria e ritornare dopo una riorganizzazione interna- scrive: “Ho convintamente votato No. Non ho mai creduto alle pause di riflessione in amore, e non ci credo nemmeno in politica. I cittadini, i loro desideri, i loro bisogni, non si possono mettere in pausa, in attesa che il M5s chiarisca cosa vuole diventare e che obiettivi vuole raggiungere per l’Italia del futuro”. Sulle regionali di gennaio aggiunge: “Noi adesso abbiamo un’occasione, in due regioni e poi in altre nei mesi successivi, che si ripeterà verosimilmente tra cinque anni. E abbiamo tanti attivisti e tanti portavoce che in quelle regioni sono pronti a mettersi in gioco come forza politica alternativa agli scandali, alle accozzaglie di liste, alle clientele, alla corruzione. Non abbiamo mai pensato di competere per vincere, lo abbiamo fatto perché gli elettori meritavano un’alternativa”.

Più sintetica la senatrice Gisella Naturale sui social: “Voto no alla pausa in Emilia e in Calabria”. Il senatore Marco Pellegrini, impegnato in commissione bilancio, ci fa sapere che ha votato no.

Rosa Barone, consigliere regionale: “Io voto per la partecipazione alle elezioni, votare è importante”. Delle sardine pensa che si tratti di “un interessante attivismo politico ma se diventa una costola della sinistra e del Pd è lontano dal M5s, perché non si strumentalizza la passione”. Per discutere delle prossime regionali, la senatrice Barbara Lezzi e il consigliere regionale Antonella Laricchia saranno a Foggia sabato. A dicembre, con le regionarie, si vota online per stabilire il candidato del M5 in Puglia: “Senza il Pd a maggior ragione dopo l’Umbria”, dice Barone.