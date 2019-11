Lunedì 25 Novembre, alle ore 18, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il Partito Democratico di Manfredonia sarà in presidio presso la propria sede (in via del Seminario 1 – Piazzetta del Carmine), che per l’occorrenza verrà illuminata di arancione.

Vi invitiamo ad esserci.