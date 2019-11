Piano riequilibrio Comune Foggia, “Criticità e mancato rispetto obiettivi intermedi”

Foggia

Con recente provvedimento, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del controllo sull’attuazione delprevisto dall’art.243-, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e riferito al primo semestre 2019, ha accertato “il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune dila presenza di gravi criticità”.

Inoltre, è stato dichiarato che “il mancato recupero del divario finora maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano e il mancato superamento delle criticità rilevate potranno determinare l’accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n.267/2000 e per il quale si riserva ogni ulteriore valutazione al momento della valutazione sull’attuazione del piano riequilibrio al 31 dicembre 2019″.

E’ stato disposto che “il Comune di Foggia e l’Organo di revisione procedano in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 dicembre 2019 a fornire tutte le informazioni in maniera completa e non carente, in conformità a quanto stabilito nella presente deliberazione”. E’ stato disposto che “l’Organo di revisione dell’ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante nei termini tassativamente previsti dalla legge e senza ritardo alcuno”.