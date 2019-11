Â«Poi non ti lamentare quando sarÃ² dietro di te con il ferroÂ»

Una simile affermazione, invero, legittimerebbe, per argumentum a contrario, l’inferenza per cui la minaccia possa reputarsi grave soltanto se commessa con l’uso di armi o con modalità aggressive (..)”.

Con provvedimento di recente pubblicazione, “la Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena contro l’ordinanza del medesimo Tribunale delll’aprile scorso, che non aveva convalidato l’arresto in flagranza di un uomo per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale”.

Lo stesso uomo, “dopo essere stato fermato dai carabinieri, perché guidava un’autovettura senza patente ed in stato di alterazione da stupefacenti, aveva minacciato alcuni militari all’interno della caserma, evocando la tragica uccisione di un loro collega, avvenuta il giorno prima in provincia di Foggia (a Cagnano Varano, il 14 aprile 2019), e rivolgendo ad uno di essi la frase «poi non ti lamentare quando sarò dietro di te con il ferro», accompagnata dal gesto con la mano della pressione di un grilletto di pistola”.

“Il Tribunale ha escluso la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto (..) per poter procedere all’arresto, evidenziando che l’indagato non era armato e che la minaccia non era stata reiterata, era avvenuta all’interno di una caserma mentre quegli era circondato da carabinieri, ed era stata formulata con toni non violenti, da soggetto gravato da un unico precedente per una contravvenzione risalente al 2006“.

“Il Pubblico ministero ricorrente censura tale motivazione come contraria alla legge ed illogica, sostenendo che proprio le forme simboliche con cui la minaccia è stata manifestata e l’essere stata essa profferita in una caserma ed alla presenza di vari carabinieri, nonché da soggetto noto quale cronico tossicodipendente, privo di attività lavorativa, reiteratamente sorpreso alla guida di autoveicoli nonostante la revoca della patente di guida e gravato da svariati precedenti di polizia, renderebbe particolarmente preoccupante tale condotta. Illogica, inoltre, si presenta la valorizzazione della circostanza per cui l’indagato non fosse armato, dovendo altrimenti inferirsi che solo le minacce provenienti da soggetti muniti di armi possano reputarsi gravi; come pure dell’uso di toni non violenti, non potendosi da ciò desumere la non serietà della minaccia“.

Il ricorso è stato ritenuto fondato e l’arresto dell’uomo legittimo.