Pro Loco per Manfredonia: torna il Presepe artistico in Piazza del Popolo

La natività torna ad abbellire la nostra città nel periodo natalizio, con 12 statue di cartapesta di dimensioni reali di proprietà del Comune, oltre ad altre statue messe a disposizione dal maestro cartapestaio Matteo Trotta, le quali nel loro insieme creano una scenografia suggestiva, da sempre apprezzata positivamente dalla cittadinanza e dai turisti che visitano la nostra città.

L’iniziativa di allestire anche quest’anno il Presepe, nasce da un’idea della nostra associazione, che ha coordinato una raccolta fondi indispensabile per sostenere i costi necessari per il posizionamento del presepe.

“L’idea di installare quest’ opera artistica di notevole bellezza, nasce dal principio fondante delle Pro Loco: il volontariato e la necessità di abbellire il luogo dove opera l’associazione – dichiara Francesco Schiavone, presidente della Pro Loco di Manfredonia – riteniamo, quindi, indispensabile metterci al servizio della città, regalando alla stessa un momento e un luogo di svago, di attrazione per le famiglie e per gli ospiti che verranno a farci visita, anche al fine di agevolare l’incremento di flussi turistici. Avremmo voluto contribuire a rendere più bello questo periodo natalizio con altre iniziative, come il mercatino di Natale da ubicare sempre in Piazza del Popolo con le tipiche casette in legno, ma purtroppo quest’ultimo evento è irrealizzabile in considerazione degli alti costi del pagamento del suolo pubblico”.

E’ un momento delicato, in cui è chiaro a tutti che le istituzioni non possono più permettersi di mantenere una tradizione ormai consueta, tuttavia è bello vedere le associazioni che operano sul territorio e i commercianti della città mettersi al servizio della comunità e assicurare un clima di serenità e di festa durante il periodo natalizio.

L’auspicio è quello di regalare alla cittadinanza un periodo di spensieratezza, ma è soprattutto quello di spezzare il logorante cerchio della crisi, che può essere superato favorendo acquisti locali e attuando iniziative che diano slancio sia al turismo che all’economia in generale. ”

—

Francesco Schiavone

Presidente Pro Loco Manfredonia