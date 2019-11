Psr, Gatta: “UE commissaria Emiliano per risorse non spese”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

“L’Unione Europea ha di fatto commissariato la Puglia per i fondi non spesi del Piano di Sviluppo Rurale. Ci domandiamo che altro serva, che altro fallimento debba collezionare Emiliano per essere mandato a casa dai cittadini alle prossime elezioni. Ormai non si contano tutti gli errori, i ritardi e le omissioni del centrosinistra che governa la Regione, che hanno drammaticamente piegato, e piagato, la nostra agricoltura.

È da tempo che denunciamo i ritardi nella spesa dei fondi Psr ed oggi l’Unione Europa ci dà ragione. Eppure, erano soldi da spendere subito perché l’agricoltura attraversa un momento tragico e avrebbe bisogno di quelle risorse come dell’ossigeno per vivere. Purtroppo, non siamo contenti di aver visto giusto, perché in ballo c’è il futuro di un settore trainante per la Puglia intera. Ma è evidente che Emiliano debba fare le valigie perché non si può danneggiare con tanta pervicacia la vita di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie”.