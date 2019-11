Splendido “Una nuova fermata per Borgo Mezzanone, contro sudiciume e incuria”

“La linea extraurbana che collega Foggia a Borgo Mezzanone termina con una fermata nel cuore del borgo. I migranti diretti al Cara devono compiere ogni giorno circa 1 km a piedi per raggiungere il centro di accoglienza, che li ospita. I cittadini e residenti della borgata mi hanno sollecitato ad interessarmi della vicenda, che qualcuno bollerà di certo come razzista, ma che invece attiene alla civiltà e al rispetto dei luoghi, oltre che delle persone”.

È quanto rileva l’avvocato Joseph Splendido, dirigente regionale della Lega Puglia e responsabile del tesseramento del partito di Matteo Salvini.

“Sono in contatto con il presidente dell’Ataf per richiedere una nuova fermata nei pressi dell’ingresso del campo- aggiunge il legale leghista- Assai frequentemente gli utenti del bus, una volta scesi al capolinea, urinano per le strade del borgo e versano rifiuti lungo il ciglio stradale. I cittadini che vivono nella borgata sono costretti quotidianamente ad assistere a sudiciume, scorrettezze e disordine. Negli interessi degli italiani residenti e dei migranti, che eviterebbero di percorrere a piedi quel tratto di strada, sarebbe auspicabile che l’Ataf possa prevedere un’altra fermata, allungando di circa 600 metri il percorso, sia all’andata sia al ritorno. Chiediamo inoltre anche particolare attenzione per la tenuta delle strade del Borgo e per la raccolta dei rifiuti. Personalmente mi farò portavoce presso il Comune di Foggia e il Comune di Manfredonia, l’Amiu Puglia e l’Ase per incentivare il servizio di nettezza urbana. Le condizioni di Borgo Mezzanone, come mostrano tanti video amatoriali postati dai residenti, sono allucinanti”.