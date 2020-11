“A signo’, è fatta!”. Infermiera di Manfredonia: “GRAZIE StatoQuotidiano, farò il tampone”

(statoquotidiano, ore 16:39). Manfredonia, 21 novembre 2020. “Sono stata appena contattata: domani farò il tampone!. Grazie 1000 davvero, grazie StatoQuotidiano“. Parafrasando “Er Principe” Mario Brega, di “Bianco, Rosso e Verdone“: “A signo’, è fatta, gliel’ho fatta!!!”.

Ricapitolando: una giovane infermiera di Manfredonia aveva contattato stamani StatoQuotidiano a causa dei ritardi per l’effettuazione di un test anti-Covid: “Sono un’infermiera risultata positiva al Covid a fine ottobre scorso. Sono 24 giorni e probabilmente è stata persa la mia pratica. Non ricevo chiamate da parte dell’Asl da 10 giorni e oramai avere il secondo tampone, che dovrebbe risultare negativo, è diventato un miraggio“.

L’ennesima denuncia dunque di un sistema sanitario “al collasso”, in Capitanata. Essere positivi al Covid è diventata un’odissea, oltre che per la positività anche per le fasi successive: telefonate, contatti, tamponi, medici di base, numeri verdi, attese eterne per risposte e conferme.

“Ho provato a chiamare tutti i numeri possibili; per prendere la linea all’ufficio igiene di Manfredonia ci vuole fortuna. I numeri per l’emergenza indetti dal Comune di Manfredonia sono liberi ma non risponde mai nessuno. Una persona come deve fare? Stare rinchiusa in casa per 24 giorni e non essere contattata da nessuno, e in più non riuscire a contattare nessuno”. “Se questo è il meglio che si è riusciti a fare dopo che si è avuto tanto tempo per prepararsi, posso solo dire che Manfredonia ancora una volta è una delusione. I miei colleghi che provengono da tutta la provincia di Foggia hanno già risolto nei giorni scorsi, hanno fatto il tampone e ora sono liberi”.

In seguito la chiamata alla donna per il tampone, dopo una richiesta di informazione di StatoQuotidiano.

Ora, da dove partirebbe il bug, o altrimenti detto l’inghippo? Al di là di un’oggettiva carenza di personale per la moltitudine di casi da seguire, sembrerebbe che fino a 15 giorni fa tanto il Policlinico Riuniti, quanto Casa Sollievo della Sofferenza, provvedevano direttamente a fare i tamponi al proprio personale. Da almeno due settimane, ad oggi, sembrerebbe che l’effettuazione dei tamponi sia stata inoltrata al Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Foggia, che sarebbe “fortemente in affanno”.

“Da mesi abbiamo abbandonato le famiglie per stare 7 giorni su 7 in ufficio, 12 ore al giorno, festivi compresi, in pochi a gestire centinaia di positivi e migliaia di contatti. Siamo stremati e quel che ci preoccupa davvero non sono gli articoli di giornale ma lasciare senza risposte i sintomatici“, dice una fonte a StatoQuotidiano.it.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it