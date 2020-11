Bari, bando Oss annullato, si attinge da graduatoria Foggia

Bari, 21/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) «Come volevasi dimostrare. Ci hanno dato il benservito». L’amarezza è evidente sul volto di Lucia Vallarelli, uno degli operatori socio sanitari ad aver partecipato all’avviso pubblico del Policlinico (del 12 novembre) finalizzato al reclutamento urgente di 70 lavoratori e quindi al potenziamento dell’organico in un momento di emergenza causato anche da un rilevante numero di positivi negli ospedali. La direzione generale la scorsa settimana ha infatti deliberato un bando per la formazione di un elenco di candidati disponibili a prestare la propria attività nelle unità che trattano i pazienti affetti da Covid-19. A distanza di pochi giorni, però, è sopraggiunta la doccia fredda per coloro i quali avevano partecipato: prima il blocco e poi, su proposta della responsabile dell’ufficio del personale, la revoca dell’atto che avrebbe dovuto consentire l’impiego immediato a chi era ormai convinto di aver ottenuto una posizione lavorativa. «Sono stata la quinta a inoltrare la domanda – spiega Vallarelli – e sono stata convocata lunedì scorso. Avrei dovuto fare il tampone e sottopormi alle visite mediche. Poi, tutto è cambiato perché è arrivata una comunicazione con cui si annullava l’appuntamento previsto».(gazzettamezzogiorno)