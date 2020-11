Come essere dei bravi genitori?

Quando si ha il primo bambino possono sorgere molti dubbi, soprattutto per quanto concerne il giusto comportamento da avere per crescerlo in maniera intelligente e senza creargli, anche involontariamente, dei traumi.

Il nostro articolo vuole aiutarvi proprio a non commettere errori e a stabilire con lui un rapporto destinato a crescere nel tempo e a consolidarsi, in maniera sana ed equilibrata. Leggete di seguito quali sono le regole d’oro per fare in modo che il vostro bambino si senta amato anche quando siete costretti a fargli un rimprovero.

L’importanza dell’attenzione

Come tutti, anche i bambini hanno la necessità di sentirsi ascoltati: per questa ragione la cosa più importante è farlo sentire considerato al massimo, in ogni occasione. Come fare per rassicurarlo in tal senso? Prima di tutto è bene guardarlo negli occhi quando gli si parla, in modo che capisca che l’attenzione è totalmente rivolta a lui.

Meglio, inoltre, non parlargli guardandolo dall’alto, ma abbassarsi, così da avere il suo faccino vicino al nostro: questo atteggiamento gli farà capire che lo trattiamo come uno alla nostra altezza. Molto importante anche chiedergli come sta, che emozioni prova, come è stato andare a scuola, piuttosto che focalizzare tutto sui suoi risultati scolastici.

L’empatia è infatti fondamentale per stabilire un legame con il bambino, che così capirà che vi importa di lui e si sentirà sicuro nel comunicare con voi, anche e soprattutto se e quando ha un problema.

Lasciarlo libero di essere bambino

Può capitare di rimproverare il piccolo e di dirgli di comportarsi “da grande”, di non piangere e di reagire in maniera “matura” ad alcune situazioni che a lui appaiono disturbanti. Questo è un grosso errore che spesso si commette, visto che i bambini sono proprio questo, bambini, e in tal modo devono comportarsi.

Non rimproverateli di essere quello che sono, ma capiteli e lasciate che agiscano proprio come la loro età impone. Una cosa che spesso si fa è quella di imporre al bambino delle regole, mentre sarebbe molto più indicato fare in modo che imiti i nostri comportamenti, quindi, per esempio, insegnargli a lavarsi i denti dando loro l’esempio.

Per convincerli a mettere in ordine la loro stanza, invece, potreste far diventare la fatica un gioco, inventando qualche storia, come una caccia al tesoro o simulando uno scenario fantastico, che li farà divertire e renderà il momento di lavoro un momento ludico.

Non trascurare una routine

Modificare tutti i giorni le abitudini vuol dire disequilibrare il ritmo del bambino, per questo è importante anche mantenere una routine che lo faccia sentire a suo agio. Potreste, per esempio, stabilire di chi sono i posti a tavola e tenere sempre questa disposizione oppure seguire alcune usanze per la notte e per la sveglia, che lo facciano sentire sicuro.

Un occhio va dato anche a come noi stessi ci poniamo nei confronti dei bambini, quindi se li puniamo o ci arrabbiamo in maniera esagerata: a volte i nostri comportamenti sono dettati più da carenze che abbiamo accumulato e non da un vero risentimento nei confronti del bambino.

Fare un percorso che ci porti maggiore serenità non farà altro che ripercuotersi sulla tranquillità dei nostri figli.

Non fare paragoni

Sminuire le qualità del bambino, confrontando le sue caratteristiche con quelle di un altro, con lo scopo di farlo sentire inferiore, non avrà i risultati sperati. Forse credete che, in questo modo, il bimbo si sentirà invogliato a fare meglio e a fare di più, invece la conseguenza sarà quella di fargli perdere fiducia in se stesso e di fargli credere che preferiate altri a lui.

Al contrario, è opportuno che lo incoraggiate a fare bene, ma non per compiacervi: in sostanza, non dovrete approvarlo solo quando fa qualcosa che piace a voi, perché in questo modo lo porterete a fare, appunto, solo azioni che possano essere gradite non a lui ma ai suoi genitori, eliminando così la sua capacità di scelta.

Nutrire la sua autostima

Una buona idea è quella di acquistare un gioco, magari consultando quelli proposti da siti come piccolo e forte, per aiutarlo a sperimentare: questa è la parola d’ordine, che non vuol dire lasciare il bimbo in balia delle situazioni, ma accompagnarlo nella conoscenza delle novità, dei pericoli e anche alla scoperta di ciò che gli piace fare.

In questo modo metterete le basi per il futuro, lo renderete sicuro di sé, indipendente, libero di esprimersi, ovvero un bambino felice e quindi un adulto che si realizzerà e che riuscirà a risolvere tutte le difficoltà che la vita gli porrà davanti. (nota stampa)