Come far ripartire la batteria dell’automobile

Rimanere con l’automobile in panne non è proprio un’esperienza piacevole. È uno di quei momenti dove sebbene si possa facilmente attribuire il problema alla batteria, mettono inevitabilmente un minimo di agitazione, specialmente quando ci si trova lontani dai centri abitati. Questo elemento dell’automobile si scarica per diversi motivi, da una banale distrazione che ci fa dimenticare i fari accesi alle basse temperature esterne che raffreddano i componenti del veicolo.

Se volete essere sempre pronti a ogni evenienza quando siete in automobile, allora potreste voler conoscere come fare a riavviare la batteria del vostro veicolo. Noi di http://autopazzo.it abbiamo creato questo articolo proprio per aiutarvi a risolvere in fretta questo piccolo inconveniente con diversi metodi.

Collegamento da batteria a batteria

Il metodo più comunemente utilizzato per caricare la batteria dell’automobile è quello di usare… un’altra automobile! Usando il celebre cavetto rosso e nero non dovrete fare altro che collegare le batterie dei due veicoli, applicando il morsetto del cavo rosso al polo positivo e quello nero al negativo. In seguito dovrete mettere in moto l’automobile con la batteria carica, e poi quella da riavviare. Se il collegamento è stato eseguito bene, la macchina in panne dovrebbe riavviarsi. Aspettate qualche minuto però prima di togliere i cavetti, in modo da controllare che la carica sia sufficiente.

Dopo aver eseguito questa operazione, senza spegnere l’automobile riavviata, dovrete farle fare un giro di almeno mezz’ora per rimettere completamente in carica la batteria. Per questo se rimanete con l’auto in panne potete provare a contattare un parente o un amico che verrà in vostro soccorso, oppure magari chiedere aiuto a qualche altro automobilista che si offrirà di darvi una mano. Tenete conto che la batteria di un’utilitaria però potrebbe non essere sufficiente per ricaricare quella di veicoli di grossa cilindrata come i SUV.

Avviatore (Booster)

L’avviatore è un utensile che ogni automobilista dovrebbe avere nel portabagagli, in quanto consente di riavviare la batteria in modo autonomo. Si tratta di dispositivi abbastanza compatti, muniti di cavetti rosso

ero che vi permettono di rimettere in sesto un veicolo in panne in pochissimo tempo.

Fondamentalmente non dovrete fare altro che collegare l’avviatore alla batteria e mettere in moto l’automobile. I booster sono molto comodi in quanto vi permettono di avere quella sicurezza in più quando guidate, specialmente se vi recate in zone non abitate dove fa molto freddo. Le temperature basse infatti possono causare scarichi di tensione che influiscono sulla batteria, per questo è sempre meglio avere un booster a portata di mano per intervenire prontamente. Alcuni modelli possono venire utilizzati anche come powerbank per caricare i dispositivi portatili tramite cavo USB.

Mantenitore di carica

Il mantenitore di carica è un dispositivo particolare usato prevalentemente quando la batteria è completamente scarica ed è da sostituire. Una batteria per automobili infatti solitamente non dura più di quattro o massimo sei anni, terminati i quali sarà necessario cambiarla. Se la batteria si scarica completamente ed è molto vecchia, potreste non riuscire a riavviarla in alcun modo.

Il mantenitore di carica vi consente di rimettere in moto il veicolo e di guidare per pochi chilometri, in modo da poter raggiungere l’elettrauto dove far sostituire la batteria o magari tornare a casa nel caso siate rimasti in panne nel fine settimana quando le officine sono chiuse. A differenza del booster, il mantenitore di carica deve essere tenuto sulla batteria, chiudendo il cofano del vano motore. Il collegamento viene sempre effettuato tramite cavo rosso

ero.

Caricatore

Il caricatore è un dispositivo molto ingombrante, per usarlo inoltre va collegato alla presa dell’elettricità. Per questo vi consigliamo di acquistare un caricabatterie auto solo se avete un garage a disposizione, altrimenti potreste non riuscire ad utilizzarlo.

Come si evince dal nome, si occupa di ricaricare completamente la batteria scarica, a patto che sia abbastanza nuova da non dover essere sostituita. Molti caricatori dispongono di display LCD dove potete vedere le informazioni e la diagnostica sulla carica della batteria, in modo da potervi regolare.

La sostituzione della batteria

Purtroppo arriva il fatidico momento in cui la batteria proprio non ne vuole sapere di ripartire o di ricaricarsi. In questo caso, dopo averle provate tutte, non vi resta che mettere mano al portafoglio e comprarne una nuova. Se siete alle prime armi vi consigliamo di rivolgervi ad un elettrauto che vi chiederà delle informazioni sul vostro veicolo, per poi arrivare al luogo dove siete rimasti fermi con una batteria compatibile, in modo da effettuare subito la sostituzione. In alternativa, usando un mantenitore di carica, vi porterà alla sua officina dove farà una diagnostica della batteria e di conseguenza il cambio con un modello nuovo.