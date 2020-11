Covid e settore abbigliamento: statistiche sulle vendite da marzo ad oggi e previsioni

L’avvento del Covid-19 è stato un vero tsunami che ha trascinato dietro di sé molti settori, tra cui anche l’abbigliamento, tradizionalmente uno dei più forti soprattutto in Italia, regina della moda. Nonostante il trend negativo, le vendite nel settore dell’abbigliamento hanno fatto registrare un andamento piuttosto ondivago, causato dai lockdown “a macchia” nelle varie regioni e dalle due ondate di Coronavirus.

Questa situazione ha spinto le aziende a digitalizzare ulteriormente i loro canali, permettendo ai consumatori di acquistare direttamente sul web, per molti mesi l’unico strumento che ha dato l’opportunità di effettuare acquisti.

Le statistiche delle vendite abbigliamento in Italia

Il mercato del fashion in Italia vale circa 97 miliardi di euro ma, secondo le stime di Federazione Moda Italia, si stima una perdita nel 2020 pari al 50% degli incassi totale. Nel mese di marzo si è registrato un crollo delle vendite al dettaglio, rispetto a febbraio, del 20,5% in valore e del 21,3% in volume, dipeso soprattutto dal calo evidente della vendita di beni non alimentari, pari al 36% in valore ed al 36,5% in volume.

Secondo i dati Istat il settore abbigliamento e pellicceria è stato uno dei più colpiti, con un calo del 57,1%. Lo stesso trend si è mantenuto più o meno ad aprile. A maggio e luglio la ripresa è stata lenta, quasi intangibile, ma il mese di agosto ha fatto registrare un miglioramento evidente della vendita al dettaglio nel settore abbigliamento.

A settembre, dopo le vacanze estive, c’è stato un nuovo calo, situazione che purtroppo è continuata anche ad ottobre e novembre a causa della seconda ondata.

Com’è la situazione in Puglia?

Il trend in Puglia è stato più o meno lo stesso, dove il settore abbigliamento è andato in grosso affanno, soprattutto per quanto riguarda le vendite al dettaglio. Uno dei fattori che ha inciso maggiormente sul calo delle vendite, oltre ovviamente al lockdown, è stato il rinvio dei saldi nel periodo estivo, che generava annualmente introiti importanti per gli esercenti e gli operatori del settore.

La Puglia però è una delle regioni che ha fatto registrare la crescita maggiore del volume d’affari online. Mentre i punti vendita fisici hanno sofferto, gli e-commerce hanno fatto registrare un vero e proprio boom. I capi sportivi sono stati tra i più gettonati, soprattutto tute e felpe, considerando la maggiore permanenza tra le 4 mura domestiche e quindi la necessità di starsene a casa.

Software per negozi di abbigliamento, la soluzione per il futuro

La vendita d’abbigliamento del futuro va verso l’online, quindi i punti vendita devono adattarsi a questa condizione già in atto da tempo che è stata accelerata dal Covid-19. Come integrare online ed offline? Con un software per negozi di abbigliamento, gestionale in cloud specializzato per il fashion retail ed integrato con e-commerce e marketplace. Questo software è un alleato preziosissimo per i retailer ed offre una serie di vantaggi utilissimi che snelliscono il lavoro, ottimizzano i tempi e migliorano la produttività.

Quali sono le previsioni per il futuro dell’abbigliamento?

Per quanto riguarda le previsioni, le cose non miglioreranno velocemente. Il 2021 dovrebbe riportare le cicatrici delle ferite del 2020, quindi si attende un periodo di sofferenza. Come già anticipato però l’online ha fatto registrare una crescita straordinaria nel 2020, quindi è probabile che il trend continuerà anche nel prossimo anno.

Nonostante tutto, si intravede una lontana lucina di speranza in fondo al tunnel. Secondo gli esperti alla fine del 2022 si tornerà ai livelli pre-Covid, ed in base alle previsioni il settore dell’abbigliamento del lusso farà registrare la crescita maggiore.