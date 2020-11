“Gioca la tua carta” contro il sessismo, la tombola natalizia di Donatella Caione

Foggia, 21 novembre 2020. Le riunioni online, la presentazione di libri, il workshop, la giornata della violenza contro le donne senza poter organizzare, quest’anno, incontri dal vivo. L’attività di Donatella Caione, editrice di ‘Matilda’, foggiana, sul web è costante nel descrivere e raccontare il mondo femminile non solo con i libri ma con in commenti alla cronaca che, troppo spesso, riguarda donne ammazzate da un uomo o anche il linguaggio discriminatorio sulla base di modelli ostinati e antichi. Parlano di stereotipi di genere, di favole, di violenza, di racconti di vita vissuta le sue produzioni, si rivolgono anche a una fascia di lettori in età scolare, e sono testi per educatori e formatori, video, disegni, giochi ed immagini che si possono proporre durante le lezioni. Qualche tempo fa, fra un Dpcm e l’altro, aveva sottolineato come gli incontri per presentare dei libri sulle piattaforme virtuali non fossero abbastanza coinvolgenti, e ciò avesse delle notevoli ricadute sulla vendita dei libri.

Lo pensi ancora che l’online nuoce al mercato dei libri?

Sì certo, del libro incontrato online dici “lo comprerò”, poi capita che rimandi o ti dimentichi, per il libro presentato dal vivo è più facile l’acquisto, e poi la copia autografata ha il suo fascino. Comunque il lavoro continua online e non ci fermiamo.

Nelle tue pubblicazioni proponi spesso il gioco per fra passare dei concetti, è così anche in “Gioca la tua carta?”

Sì, è un kit di giochi su sessismo, sessualità, discriminazioni di genere rivolto alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il materiale è variegato, si può giocare in famiglia, il punto non è il gioco ma la discussione che ne scaturisce.

Quindi sostituisce la tombola, a Natale?

(Sorride) Per la tombola bisogna essere in tanti, questo può essere svolto in 3-4 persone. E’ stato ideato dall’associazione Donne in rete, con sociologhe psicologhe, avvocate e pubblicato da Matilda editrice.

Fra i libri che hai pubblicato, a quale sei più legata?

“Chiamarlo amore non si può”, racconti di 23 autrici sulla violenza fisica, psicologica, storie di ragazze vittime inconsapevoli di violenza sessuale. Si parla di condizionamento dello stile di vita con l’abbigliamento o con l’allontanare le donne dalle proprie passioni. E’ un libro di sette anni fa, il titolo richiama la canzone di Bennato “La Fata”.

E’ un testo di fine anni ‘70

Diceva cose che non sapevamo sarebbero successe.

Sarà un 25 novembre particolare, senza incontri dal vivo, cosa proporresti per questa giornata, sarà differente rispetto al solito?

Dal vivo avrei presentato spunti di riflessione con “Pillole di consapevolezza”, per dimostrare resilienza e resistenza rispetto a questa situazione, consapevolezza di cui sto parlando online. La violenza contro le donne è aumentata nei mesi di lockdown, sono venute meno le possibilità di ribellarsi in quanto alcune di loro sono state in casa con i propri aguzzini, è venuta meno la loro fiducia, anche per questo serve ancora di più parlarne. Questo periodo di pandemia aumenta il sessismo, con le donne in casa a fare smart working e i figli a fare la Dad. Noto un ritorno indietro, anche perché poi tutto il resto sembra secondario rispetto al tema della pandemia, ma bisogna reagire.

Avete organizzato, come associazione nazionale ‘Noi Rete Donne’, un approfondimento online con la senatrice Valeria Valente sul tema del lavoro



La presidente, fra l’altro, della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha presentato un ddl sulle molestie nel luogo di lavoro per riconoscerne le peculiarità di rapporti, spesso impari, con la possibilità di ricatto nei confronti delle lavoratrici. Nel codice penale viene introdotto il reato di molestie sessuali punito con la reclusione da 2 a 4 anni. Da donna di diritto ha aggiunto che la legge non risolve tutto, il discorso culturale è fondamentale, penso al docente barese per cui le donne che non sarebbero in grado di giudicare. Così ritorniamo a un modello di 50 anni fa, bisogna agire sugli stereotipi, sulla mentalità, sull’incapacità di ribellarsi.

Com’è cambiato il femminismo dagli anni ‘70?

Tende ad avere un’accezione negativa come il maschilismo, ma si tratta non di avere più diritti degli uomini ma di avere pari opportunità. Femminista è una bella parola, attuale, forse spaventa qualche giovane che non si rende conto che si sta tornando indietro, cosa che è avvenuta in questi ultimi decenni.

Non posso non chiederti come valuti la giunta regionale di Emiliano con 2 donne, forse 3, se accettasse il M5s, su 10. Cosa ne pensi?

La politica non è proprio il mio ambito, mi occupo di altro, certo ci aspettavamo un po’ di più. Sono state elette poche donne anche nei partiti di sinistra, molti maschietti hanno fatto abbinamenti con più donne per avere più forza sul territorio, sono partite in poche e sono arrivate in poche.

Pensi che il 25 novembre online comporterà un dibattito più serrato?

La mia paura è che sia ancora più retorico non essendoci la manifestazione di Roma. Dunque online andremo a cercare i momenti di formazione per uscire dalla retorica, dalle passerelle (quelle più dal vivo, però) e rifuggendo da chi cerca di mettere la bandierina su questa data.

Il Calendario delle donne europee, Calendaria, pubblicato da Matilda, è la quotidianità delle donne da tenere presente? Quali riscontri?

Abbiamo venduto molte copie, un bel modo per tener presente le figure femminili di tutta Europa per quest’anno.

Fra i tuoi interessi di genere c’è la toponomastica femminile, di cui si occupa l’omonima associazione

Hanno fatto un lavoro straordinario, hanno censito le strade dei comuni italiani e hanno riscontrato che sono solo il 4% quelle dedicate a donne, nomi di sante, regine e madonne mentre di filosofe, scienziate, personalità femminili contemporanee non c’è traccia. Si trovano invece strade dedicate a uomini che sono degli illustri sconosciuti

Qualche anno fa hai pubblicato ‘Disamorex’, un farmaco contro la violenza. Il kit è stato utile?

L’anno scorso ho collaborato a un progetto con la città di Biella che ne ha comprato alcune copie. Un giornalista del luogo, parlandone, diceva che era molto efficace e che, stranamente, era stato scritto a Foggia, come se non potessimo fare cose buone. Non sapevo se sorridere o incavolarmi. Anche di ‘Gioca la tua carta’ abbiamo avuto riscontri nazionali.

La tua rete locale, invece?

Collaboro con la biblioteca, con Parco città, con il Buck Festival e, naturalmente, con l’associazione ‘Donne in Rete’. Il 25 novembre parteciperò con Parco città all’incontro online ‘Libere di essere’.

Di cosa parlerai?

Di come interpreto la mia libertà di essere.

A cura di Paola Lucino, 21 novembre 2020