Impianto trattamento rifiuti a Macchia: “Sarebbe triste rivedere un film già visto decenni fa”

Manfredonia, 21 novembre 2020. A proposito della lettera inviata ai Consiglieri Regionali di MANFREDONIA da ITALO MAGNO è evidente trattarsi di una richiesta Giusta e Motivata . Ho letto un commento di critica cattiva e dolosamente di parte nella quale si usano frasi offensive nei riguardi di Italo MAGNO , il quale indipendentemente e non utilizzando mai la notorietà paterna , di suo ha sempre operato fino a costituire una istituzione culturale e sociale della quale la comunità cittadina può andare fiera . Invito chi ha espresso certi giudizi iniqui a leggere attentamente il suo curriculum vitae che ne fa fede. Auspico che chi sta ponendo in essere un atteggiamento predatorio e di sciacallaggio sopra un territorio martoriato e quanto mai vicino a MANFREDONIA non voglia perseverare e proseguire attaccando con altrettanto atteggiamento di sciacallaggio anche coloro che rappresentano le istituzioni culturali e sociali della città.

Non mi meraviglia quanto ho letto sul programma di un nuovo insediamento industriale in zona ex Enichem su un territorio non ancora bonificato perché ho intuito la fonte . Lo sapevo già.

Ciò che mi meraviglia è che ci sia ancora gente in MANFREDONIA convinta che si possa intavolare un dialogo “ a prescindere” mentre nel frattempo all’insaputa di tutti i cittadini di MANFREDONIA si approvano delibere in Regione e al Comune di Monte Sant’Angelo con grosse somme di denaro che già circolano.

Sarebbe triste e deprimente dover rivedere anzi , credo che lo stiamo già rivedendo , un film che abbiamo già visto decenni fa . Occorre un impegno da parte di tutti perché si realizzino programmi reali e non astratti che finalmente parlino di una realtà concreta fatta di AMBIENTE TURISMO E AGRICOLTURA”.

A cura del prof. Lorenzo Pellegrino, Manfredonia 21.11.2020