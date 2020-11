Manfredonia. Claudio Elio Assisi “I benefici dell’attività fisica, ai tempi del Covid_19”

Manfredonia, 21 novembre 2020. Tecnicamente parlando si chiama “pandemic fatigue“, l’insieme dei fattori di stress dovuti all’incertezza del momento che stiamo attraversando. Ansia di un nuovo lockdown, paura di ammalarsi o perdere il lavoro, sono tutti fattori che possono scatenare in ognuno di noi una reazione ansiogena.

Una recente ricerca dell’ordine degli psicologi ha dichiarato che il 60% della popolazione statistica ha sofferto di episodi di ansia, depressione e attacchi più o meno lievi di panico, e questo è un fattore che va ad aggravare una situazione già abbastanza complicata, dove la depressione è già una delle più diffuse patologie.

Secondo il mio parere di wellness and fitness coach, e secondo molti psicologi , una delle terapie possibili è proprio quella di un attività aerobica leggera in mezzo alla natura, o quanto meno all’aperto. Questo genere di attività sportiva, è considerata un vero e proprio antidoto in periodi di forte stress e incertezza. L’attività fisica, inoltre, come molti sanno, ha effetti benefici sia sul corpo che sulla mente oltre che sul sistema nervoso generale.

L’attività fisica, come alcuni ben sanno, agisce in due modi: con il rilascio di endorfine, che hanno potere calmante e antinfiammatorio, e con quello che gli studiosi chiamano : flow mode, che altro non è, che uno stato di coscienza nel quale l’attenzione del soggetto è concentrata solo ed esclusivamente sull’attività svolta, a condizione che lo sforzo non sia molto intenso a favore di un elevata concentrazione mentale. Le attivita aerobiche, che mi sento di consigliare, sono jogging, passeggiata, corpo libero e bicicletta, che a mio avviso, sono tra le più indicate per questo tipo di condizione psicofisica.

Inoltre l’attività all’aperto, aumenta lo scambio gassoso, favorendo una maggiore ossigenazione e un graduale aumento del benessere psicologico, dovuto proprio alla maggiore irrorazione di sangue ossigenato. In definitiva, possiamo, proprio in questo periodo, contrastare questo stato di ansia e incertezza, con un farmaco del tutto naturale: l’attività fisica, per almeno 20\30 minuti, anche in modo blando, con esercizi base, come addominali, flessioni o una semplice passeggiata, ora che non sono ancora vietate da nessun Dpcm.

Io stesso cerco dopo il lavoro, di allenarmi almeno 30/40 minuti, per scaricare lo stress, e mantenere il muscolo attivo. Come diceva Ippocrate: la miglior medicina è insegnare a non averne bisogno, e l’attività fisica, abbinata ad una corretta e bilanciata alimentazione è la cura migliore per affrontare questo momento cosi difficile.

Perciò, ogni giorno cercate di muovervi, anche poco, ma con costanza, perché la sedentarietà e le scorrette abitudini alimentari, sono tra i principali, percussori di patologie cardiovascolari, oltre che ad un indebolimento delle difese immunitarie.

Assisi Claudio Elio