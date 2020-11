Manfredonia, la denuncia. Infermiera positiva al Covid: “Da fine ottobre attendo una chiamata”

(statoquotidiano, ore 12:41). Manfredonia, 21 novembre 2020. ”Sono un’infermiera risultata positiva al Covid a fine ottobre scorso. Oramai sono 24 giorni e probabilmente è stata persa la mia pratica. Non ricevo chiamate da parte dell’Asl da 10 giorni e oramai avere il secondo tampone che oramai dovrebbe risultare negativo è diventato un miraggio”.

L’ennesima denuncia di un sistema sanitario “collassato” arriva da Manfredonia. Essere positivi al Covid oggi diventa un’odissea nel Foggiano. Telefonate, contatti, tamponi: attese eterne per le risposte, per le conferme.

“Ho provato a chiamare tutti i numeri possibili; per prendere la linea all’ufficio igiene di Manfredonia ci vuole fortuna. I numeri per l’emergenza indetti dal Comune di Manfredonia sono liberi ma non risponde mai nessuno. Una persona come deve fare? Stare rinchiusa in casa per 24 giorni e non essere contattata da nessuno, e in più non riuscire a contattare nessuno”.

“Se questo è il meglio che si è riusciti a fare dopo che si è avuto tanto tempo per prepararsi, posso solo dire che Manfredonia ancora una volta è una delusione. I miei colleghi che provengono da tutta la provincia di Foggia hanno già risolto nei giorni scorsi, hanno fatto il tampone e ora sono liberi”.