Manfredonia, positivi COVID: sanificazione straordinaria alla scuola primaria San Lorenzo Maiorano

OGGETTO: Sanificazione straordinaria plesso scuola Primaria “S. Lorenzo Maiorano” e

sospensione attività amministrativa g. 21/11/2020.

Si comunica che il Dirigente scolastico ha disposto in via cautelativa ed urgente la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso il plesso di scuola Primaria “S. Lorenzo Maiorano” per il g. 21 Novembre 2020, per procedere alla sanificazione straordinaria di tutti i locali del plesso, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. nel caso di alunni e/o operatori scolastici risultati positivi al SARS-CoV-2.

Di conseguenza, per il g. 21 Novembre l’attività amministrativa si svolgerà esclusivamente in modalità telematica.

L’attività amministrativa in presenza riprenderà regolarmente lunedì 23 Novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Domenico Zerella Venaglia