Manfredonia. Scuola primaria: sospensione attività didattica in presenza per classe

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza ed isolamento fiduciario classe 5A

e sospensione attività didattica in presenza altre classi – escluso classi 1C, 2A, 2D, 3B –

Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano”.

In relazione all’oggetto, si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della DDI didattica digitale integrata per la classe 5A della Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano” dal g. lunedì 23 Novembre 2020 al g. venerdì 4 Dicembre 2020.

Come da comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, in relazione all’accertamento di un caso di SARS-CoV-2 positivo, gli alunni e i docenti di tale classe sono da considerarsi, per il periodo stabilito, in isolamento fiduciario.

Si informano i docenti e le famiglie degli alunni di tale classe che, come previsto dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” di questo Istituto, si provvederà ad inviare al DdP della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti la suddetta classe e dei relativi docenti, onde poter consentire al DdP l’avvio della ricerca dei contatti e dell’anamnesi epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.

Si dispone, altresì, la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della DDI didattica digitale integrata per tutte le altre classi della Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano” – escluso le classi 1C, 2A, 2D, 3B – dal g. lunedì 23 Novembre 2020 al g. venerdì 4 Dicembre 2020. L’attività didattica in presenza per le classi interessate riprenderà regolarmente mercoledì 9 Dicembre 2020.

In attesa di ulteriori disposizioni al riguardo, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, prof. Domenico Zerella Venaglia