Puglia arancione, Anelli non non ci sta

Bari, 21/11/2020 – (rainews) “La situazione nella nostra regione è di una sanità in guerra, vedasi l’ospedale da campo che è stato allestito a Barletta, che porterà alla scelta nella priorità di trattamento. D’intesa con gli anestesisti ci si è dati delle regole per trattare i pazienti nel caso in cui non ci dovessero essere più risorse”. Lo ha dichiarato Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari e presidente nazionale Fnomceo, sentito in audizione dalle commissioni consiliari Sanità e Culture del Comune di Bari. “La situazione non è piacevole – ha detto Anelli – , per il quadro che si va caratterizzando per il numero dei decessi, indicatore che purtroppo continuerà ad aumentare. Il sistema sanitario non può assistere solo malati Covid, ma deve essere tarato per assistere sia i pazienti Covid sia tutti gli altri. Se la curva non diminuisce, la preoccupazione dei medici è che non ci saranno più posti per curare tutti in maniera adeguata”.(rainews)