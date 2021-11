(ANSA) – FOGGIA, 21 NOV – E’ stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario Vincenzo Gualano 39 anni piccolo imprenditore edile e reo confesso dell’omicidio di Bonifazio Buttacchio, l’operaio di 57 anni di San Severo (Foggia) ucciso ieri mattina in un cantiere edile in via Cannelonga nel comune del Foggiano.