Foggia, Fiera di Santa Caterina: si entra solo con Green Pass

Statoquotidiano.it, Foggia, 21 novembre 2021. Per la Fiera di Santa Caterina, nel piazzale Anna De Lauro Matera, zona Città del Cinema, sarà necessario esibire il certificato verde. Situazione diversa da quanto accade col tradizionale mercato settimanale del venerdì: in quel caso i visitatori non sono tenuti a presentare alcun documento, seppur nella stessa area.

Infatti è stato redatto appositamente un Piano di Safety e Security, studiato nei minimi dettagli. È obbligatorio per tutti indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Sono gli addetti alla safety a verificare il possesso del Green Pass e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Dal 6 agosto 2021 l’accesso a eventi, sagre e fiere locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Secondo i chiarimenti del Governo in tutte le sagre e fiere locali, sia al chiuso che all’aperto, l’accesso è subordinato al possesso del Green Pass: per la legge è sempre necessario, la Fiera di Santa Caterina rientra in questa categoria.

Sono 154 gli operatori totali presenti quest’anno. La fiera è aperta dalle 9 alle 21 da domenica 21 novembre al 24 novembre, e giovedì 25 novembre dalle 9 alle 13.