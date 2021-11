Il Foggia dura solo un tempo: a Ferrante risponde Liguori

StatoQuotidiano.it Foggia, 21 Novembre 2021. Non va oltre il pari il Foggia che nella quindicesima giornata di campionato di serie C, girone C impatta per 1-1 al “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, nella seconda trasferta consecutiva dopo Catania, al termine di un incontro dai due volti, con rossoneri propositivi ed ordinati nella prima frazione ma poco pungenti e spenti nella ripresa. Mister Zeman, assente Curcio per squalifica, recupera Nicoletti in retroguardia e schiera un inedito tridente con Martino avanzato, assieme a Ferrante e Tuzzo. Mister Cudini nel suo speculare 4-3-3 propone Rossetti- Liguori- Vitali in prima linea.

Prima grande occasione per il Foggia al 5′. Ferrante tutto solo dagli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma alza sopra la traversa. Un minuto dopo, Rossetti va giù in area su contatto sospetto. Il direttore di gara opta per la simulazione e ammonisce l’attaccante molisano. Al 16′ è lo stesso numero 9 a mettere in mezzo una palla invitante da spingere solo in rete ed è provvidenziale Garattoni a sventare la minaccia. Al 23′ i rossoneri passano. Cross radente dall’out di sinistra di Nicoletti e Ferrante con un diagonale, sul secondo palo, non perdona. Pace al 31′ prova la botta dalla distanza, sfera che sibila a lato. Ferrante lo imita, 60 secondi più tardi, palla sopra la traversa. Alastra dà forfait per un problema muscolare, dentro Volpe al 34′. Zeman tiene altissima la linea difensiva e mantiene il controllo della gestione del gioco. Al 43′ Garofalo sfiora il raddoppio di testa, concludendo fuori di poco una bella manovra avvolgente di marca foggiana. Sul finire di frazione, il bomber rossonero Ferrante, non aggancia perfettamente a tu per tu con Raccichini, un lungo lancio proveniente dalle retrovie. Al riposo Foggia avanti 0-1.

La ripresa si apre subito con il pari dei padroni di casa. Vitali ruba palla e serve Liguori al 47′ che scarica un sinistro non irresistibile e sorprende Volpe sul primo palo, rimettendo il match sul piano dell’equilibrio. Cross pericoloso di Garattoni al 50′ che attraversa l’intera area di rigore, senza trovare nessuno all’appuntamento con il gol. Il Campobasso riprova al 53′ l’azione fotocopia del pareggio ma stavolta la mira è imprecisa. Ancora Garattoni tenta in precario equilibrio, fuori. I lupi spingono alla ricerca del vantaggio. Opportunità per Rossetti che spedisce alto da buona posizione al 57′. Volpe è bravo per due volte sugli avanti rossoblù. La pressione degli uomini di mister Cudini è più costante e il Foggia ha maggiori difficoltà a manovrare. Gli ospiti si salvano al 65′, quando Volpe perde la palla dalle mani ma la sfera viene fortunatamente rinviata. Al 70’ci prova Merkaj di testa, tutto fermo per posizione di fuorigioco. Ferrante prova a mettersi in proprio al 72′ ma guadagna solo un corner. Il match si spegne lentamente ed il Foggia finisce anche in 10, per l’espulsione di Di Pasquale al 93′. Mister Zeman rinvia la vittoria numero 100 in campionato ma incamera il settimo risultato utile consecutivo salendo a quota 21 punti in una classifica saldamente in mano al Bari di Mignani che si impone perentoriamente in quel di Andria, con il rotondo 0-3 ai danni della Fidelis, grazie alle reti di Antenucci (2) e Paponi.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 21 novembre 2021