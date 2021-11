Luci al quartiere ferrovia, è il progetto “Città Sicura” di Foggia

Stato Quotidiano, 21 novembre 2021. La città è buia, intere strade sono scarsamente illuminate e soffrono, periodicamente, di black out. Se a questo si aggiunge il fatto che anche le strade e i marciapiedi sono malridotti, si comprende come camminare in città a una certa ora sia rischioso, soprattutto per le persone più anziane. Il progetto “Città sicura” della commissione comunale comincia dal quartiere forse più problematico della città, quartiere Ferrovia.

Sono stati deliberati la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione della zona- gran parte della somma (€ 755.012,53) deriva dai residui non ancora utilizzati sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, € 155.596,15 sono a carico della Amministrazione Comunale- e il potenziamento delle urbanizzazioni primarie. Interventi, cioè, sui pali e sulle luci ma anche sui marciapiedi e sulle vie malridotte che un’accurata relazione tecnica, corredata di foto, descrive.

Il progetto “Città sicura”, si legge nella determina, “è composto da un integrato insieme di interventi finalizzato ad elevare lo standard di sicurezza urbana. Consiste nell’innalzamento dei livelli di sicurezza attraverso integrati interventi sugli impianti di illuminazione pubblica, e loro potenziamento, manutenzione straordinaria della videosorveglianza esistentee miglioramento della mobilità pedonale”.