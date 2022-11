Calcio: uno studente tifoso della squadra del Bari si laurea in Autogrill

Massimo Vitti, un imprenditore 46enne, per non perdersi la partita del Bari contro il Parma si laurea in Autogrill. Raccontiamo la storia e l’avventura dello studente-imprenditore come si è svolta.

Un tifoso accanito e fondatore della “Bari Capitale”

Ma chi è Massimo Vitti? Un grande tifoso del Bari che comunque non voleva mancare alla partita Bari-Parma. Un imprenditore di origine barese di 46 anni, che si stava per laureare in dottore di Economia Aziendale, ma quando ha scoperto che la data della laurea era lo stesso giorno della partita, non ha voluto rinunciare ad entrambe le cose. Così quel Mercoledì era partito 4 ore prima con degli amici, con cui ha fondato un gruppo "La Bari Capitale", di cui lui stesso ne è presidente. Tutti tifosi della squadra del Bari, che da anni la sostiene in tutte le trasferte per l'Italia.

Massimo Vitti si laurea sull’Autogrill A1

Così Massimo Vitti, quel Mercoledì, prima di arrivare allo stadio per godersi la sua partita, si ferma per laurearsi, all'interno dell'autogrill Cantagallo, poco prima dell'uscita di Bologna, sull'A1. Massimo Vitti, studente all'Università di Roma, dunque, ha preferito di valorizzare i suoi sforzi per la laurea di dottore in Economia Aziendale alle ore15:00 nel ristorante della stazione di servizio Cantagallo. La gente presente al momento è rimasta stupita, festeggiando la cerimonia attraverso il suo cellulare collegato in rete, dove ha portato la sua tesi sulle "Monete complementari nei mercati moderni" prendendo un voto di 82 su 110. Il permesso di festeggiare è stata resa possibile, grazie all'istituto dell'Universtà di Roma che gli ha conferito il titolo per via online. Così, dopo aver festeggiato la sua laurea e stappato lo champagne, Massimo Vitti si è rimesso in viaggio verso stadio "Ennio Tardini" di Parma.

Allo stadio per la partita Bari-Parma

Una volta che Massimo Vitti è giunto allo stadio, per la gara di Coppa Italia, ha potuto finalmente essere partecipe per sostenere la sua squadra del cuore che comunque alla fine si è conclusa con la sconfitta del Bari con 1-0 la quale gara poi ne ha determinato l’eliminazione della competizione. Quindi per lo studente Massimo Vitti, una giornata vissuta con una bella gioia per essersi laureato, ma nello stesso tempo rimasto deluso dal risultato dell’amata squadra. Insomma un avventura costata 500 km ma che nello stesso tempo per lui è valsa la pena. Inoltre, lo stesso imprenditore Massimo Vitti ha commentato: ” Il risultato della partita non ha molta importanza, quello che conta è il motto del nostro gruppo che vale sempre”– sottolinea Massimo Vitti.

Le parole di Massimo Vitti

Poi un amico di Massimo Vitti si sente commentare: ” Allora vale anche per quel voto che hai preso ? 82 ?”, e lui risponde: “No, lì invece il voto conta e sono fiero di aver preso il mio 82, poi comunque questo numero mi ricorda addirittura il mondiale di Pablito”. In effetti, lo studente pugliese, quando si è sposato, ha chiamato il primogenito Igor, proprio come il nome del calciatore del Bari, poichè Protti era il suo preferito della squadra. Finita l’avventura e la partita, Massimo Vitti si rimette in viaggio per tornare a casa, dove dichiara ancora: ” Alla fine però, abbiamo fatto anche una bellissima passeggiata, noi comunque non abbiamo mai lasciato sola la nostra squadra del Bari, neanche in Serie D quando siamo andati in posti sconosciuti tipo la città di Troina che non sapevamo nemmeno che esisteva invece si trova in provincia di Enna”. Infine, a chi gli chiede se vale la pena aver fatto 500 km per una partita, lui sorride e risponde: ” Lo spiegò bene il poeta Giovanni Raboni, che disse, “si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita, di se stessi, di quello che si è stati, di quello che si spera di continuare a essere”- conclude lo studente imprenditore Massimo Vitti. (NOTA STAMPA).