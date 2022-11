Dalla Puglia al Qatar: Nicola Barnabà porta il free style ai Mondiali

BARI, 21/11/2022 – Nicola Barnabà, 24 anni modugnese, ha portato il suo talento per il calcio Free Style ai mondiali di calcio. Si è esibito, con il gruppo Footwork Italia con il quale collabora da giugno 2016, nello spettacolo che ha aperto Quatar 2022, il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, la ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla Fifa che si svolgerà in Qatar dal 20 al 18 dicembre. Lo riporta L’edicola del Sud.

Oggi Nicola è un pioniere di questa disciplina, aprendo le più grandi competizioni di calcio come la cerimonia di apertura degli Europei di calcio al Foro Italico a Roma, nel 2016. Oggi, con i suoi 20 mila follower su Instagram e il canale YouTube, è in Quatar ad esibirsi in una delle cerimonie più sentite e importanti del mondo del calcio. «Esibirmi all’Al Bayt Stadium è stata una fortissima emozione – commenta Nicola – assolutamente indescrivibile. Siamo tre in tutta la Puglia specializzati in questo sport. In tutte le nazioni il Calcio free style si sta sviluppando ma in Italia siamo un centinaio. Vogliamo far conoscere a tutti i ragazzi il calcio free style e farli appassionare così come lo sono io».