Emergenza abitativa a Foggia, una palazzina a Rione Biccari per gli sfollati

Statoquotidiano.it, 21 novembre 2022. La commissione straordinaria accelera sull’emergenza abitativa per risolvere alcune situazioni di grave disagio sociale a Foggia. Ha appena deliberato il progetto definitivo per realizzare una palazzina di 10 alloggi parcheggio nzeb (quel tipo di edificio a particolare efficienza energetica) a Rione Biccari da destinare ad alloggi temporanei. Il definitivo importo del progetto, già presente nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è di € 2milioni e 200mila.

La delibera è corredata di tavole, documenti, prospetti spesa di tutte le opere da realizzare: “La città di Foggia da tempo è interessata dal fenomeno- si legge nella delibera commissariale- dell’emergenza abitativa, in particolar modo a situazioni riferite a diversi immobili, tra cui quelli dell’ex Distretto militare, in via Fuiani, e di via San severo, III traversa n.1, le cui condizioni degradate, unitamente a quelle igienico-sanitarie, sono di grave pregiudizio per l’incolumità e la sicurezza pubblica. C’è urgenza di risolvere le gravi problematiche connesse allo sgombero degli immobili sopra menzionati e la necessità di recuperare soluzioni abitative, nell’immediato, per i nuclei familiari coinvolti e con situazioni di palese fragilità e disagio sociale”.

Per questo è stato attivato il Centro operativo comunale e a gennaio scorso ‘il piano di priorità degli interventi’. Il progetto definitivo è a firma dell’ing. Antonello De Stasio.

Si tratta di priorità, appunto, perché l’altro polo di azione su cui agire per l’emergenza abitativa – dove dovrebbe sorgere anche il nuovo centro operativo comunale oltre che alcuni alloggi temporanei, fra gli altri- è quello dell’ex scuola materna Giovanni XXIII al Cep. Abbandonata dal 2013, in stato di grave degrado, occupata e poi fatta sgombrare per problemi di tenuta statica, era già stata riconsiderata dalla deliberazione commissariale del 29 giugno 2021 in base al “Programma di riqualificazione urbana da periferia a periferia”.

“Rifunzionalizzazione sede comunale ex scuola Materna Giovanni XXIII per realizzazione alloggi temporanei e potenziamento del centro operativo comunale di Protezione Civile”, questo l’oggetto della delibera. Per le necessità di “recupero statico”, fino al livello necessario ad ospitare funzioni quali quelle di Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, era stato calcolato un importo di € 3.600.000,00, fra il 2018-2019, ampiamente distante dall’importo del programma destinato all’intervento, pari a € 1.600.000,00, e senza possibilità di copertura di finanziamento da parte dell’amministrazione Comunale”. Questo era stato il primo intoppo del progetto di fronte a cui la commissione straordinaria si era trovata lo scorso anno, quando s’interessò fin da subito del problema abitativo.

Per questo, l’anno scorso, si è dunque messo in moto il Responsabile del procedimento per la redazione della progettazione esecutiva dell’intervento da realizzarsi sulla sede dell’ex scuola materna Giovanni XXIII, in via Petrarca, in sostituzione della sede dell’ex circoscrizione Cep. Nella stessa deliberazione del 29 giugno scorso si elencavano le relazioni tecniche, gli elaborati grafici, l’impianto idrico, elettrico, termico, la planimetria, e la tabella delle spese. Ad oggi la situazione della scuola è rimasta come era prima, ma per quanto riguarda la palazzina di Rione Biccari si spera che si possa quanto prima vederla utilizzata per quanto deliberato e appurati i gravi problemi di emergenza abitativa.

Paola Lucino, 21 novembre 2022