Foggia, un giovane si sente male per strada: momenti di apprensione

FOGGIA, 21/11/2022 – Momenti di apprensione poco ieri sera in via Oberdan a Foggia. Un ragazzo di 22 anni è stato colto da malore. Immediatamente soccorso da una pattuglia della Polizia Locale di servizio in zona, il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Sembrerebbe che il giovane sia stato colpito da una crisi epiĺettica. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.