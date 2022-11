Il volley entusiasma Cerignola, si tinge di fucsia il primo derby B2

Stato Donna, 20 novembre 2022. L’attesa era tanta, fra gli addetti ai lavori e i tifosi. In settimana, allenamenti, concentrazione, la giusta tensione e attenzione. Ieri la partita, l’evento. Mai Cerignola aveva visto un derby di volley femminile in B2. Dopo gli europei under 21 di luglio, la pallavolo si impone sempre più sulla scena cittadina. Ma veniamo alla gara. Le pantere partono col freno a mano tirato cedendo i primi punti alle ragazze di Mister Drago, ma subito ritornano in possesso di gioco e punteggio, trascinate da Capitan Altomonte, ieri in veste di fulminea schiacciatrice a metter giù punti nelle fasi più delicate del match. Il primo set si chiude sul 25-19.

Il secondo sembra caratterizzato dalla solita frenata delle fucsia, complice l’orgoglio della squadra “ospite” che conduce o affianca nel punteggio le padrone di casa grazie ai colpi di Capitan Viscito assistita da Puro e aiutata da Fanizzi e Cellamare, e a un gioco di rabbia più che di tecnica. Ma quando sembrava tutto pronto per l’1-1, Mister Valentino tira fuori l’asso. Entra Lapenna in battuta, palleggiatrice, al posto di Novia, quest’ultima fra le migliori, e si perfeziona la rimonta che fa prendere il largo alla Brio Lingerie, è 2-0 (25-21).

Il terzo set è accademia e voglia di prendersi il derby da parte delle pantere, con la FLV che prova a reggere l’onda, ma cede sotto i colpi di Matrullo, Piarulli, Novia e Giancane, e impatta contro i salvataggi di Valecce e Lussana. La Brio Lingerie passa sul 25-16. È 3-0 con l’ace finale di Maga Altomonte.

Può esplodere la gioia fucsia a suggello di un evento bellissimo, per il tifo, per lo sport, per la città. A far da cornice alla gara, in un PalaDileo in ghingheri, un pubblico straordinario, di casa ed ospite, che non ha fatto mancare cori, canti, rumori e sostegno. Fra loro anche importanti cariche cittadine, chi in veste istituzionale, chi in veste di mero tifoso, nascosto fra gli altri. Nel post gara, complimenti per tutti, per l’organizzazione puntuale della Pallavolo Cerignola, per le ragazze che han dato tutto in campo. E un in bocca al lupo per i rispettivi campionati.

Con la Brio Lingerie che ora guarda in alto, con un quarto posto che regala ambizioni e qualche rimpianto e la FLV che dovrà agguantare ad ogni costo la salvezza. Hanno vinto le pantere, ha vinto la pallavolo, ha vinto Cerignola.

Benedetto Mandrone, 20 novembre 2022