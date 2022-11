MANFREDONIA (FOGGIA), 21/11/2022 – “Gentile redazione di Stato Quotidiano, mi chiamo Mariangela, sono di Manfredonia e vi sto contattando per divulgare, se ritenete sia giusto farlo, questo messaggio rivolto ai ragazzi di questa città ed ai loro genitori, forse più numerosi nel consultare i vostri notiziari.

Vi volevo presentare, seppur virtualmente, Pasquale, un ragazzo di 19 anni che ha avuto la sfortuna, o meglio, fortuna di non essere come noi. Pasquale è un ragazzo speciale, e quando dico speciale non intendo dirlo solo perché autistico, ma lo è in tutta la sua personalità. È un fan di Michael Jackson, imita le sue coreografie, e lo fa anche benissimo, è il suo idolo, ascolta incessantemente le sue canzoni, adora indossare pantaloni neri, camicia bianca, giacca nera, calzini bianchi e cappello (proprio come lui). È solo uno dei talenti che possiede: Pasquale sa lavorare la carta pesta, costruisce carri in miniatura nella sua confusionaria cameretta, dove racchiude gelosamente le sue più belle creazioni.

Fa il dj, usa il pc per montare scenografie ed intrattiene allegramente parenti ed amici durante ogni tipo di festa. Ebbene sì, Pasquale è tutto ciò, ma è anche altro…un ragazzo spaventato, bullizzato, deriso, umiliato, rincorso, denigrato. Passeggia per il corso della nostra città, per la piazzetta, per la villa, ma usa le cuffie per non ascoltare gli insulti, isolandosi da tutto ciò che lo ferisce, lo spaventa, lo cambia, lo blocca, lo ammazza. Eppure è conosciuto da tanti, chi lo conosce lo adora, passa il tempo ad esibire i video sul suo cellulare in cui guida il trattore, fa delle esibizioni, si traveste.

Lui è forse ciò che noi non siamo, è schietto, è unico, ha fame d’amicizia, di comprensione, di apprezzamenti, che ha da tanti, ma non dai suoi coetanei. Essere spettatori di tutto ciò spezza davvero il cuore, mi lascia sgomenta davanti a tanta cattiveria, non si può spiegare cosa si prova ad assistere a certe scene. Io lancio un grido d’allarme ai nostri ragazzi e ai loro genitori: insegnate ai vostri figli che ognuno di noi è unico e speciale, lo si è fin quando qualcuno cerca di spegnerci, di annullarci, di annientarci…Pasquale non ha la giusta consapevolezza di ciò che gli succede intorno e continua ad uscire, sprezzante del pericolo. Ma sapete cosa succede?

È il suo cuore che pompa quando è rincorso, è la sua testa che cerca di spiegarsi perché accade tutto ciò ma non ce la fa, è la sua bocca a non riuscire a dire cosa gli è accaduto, è la sua persona ad essere ferita ogni volta che succede tutto ciò. Ma chi siamo noi per stabilire chi è normale e chi non lo è? Ma quanti ragazzi sono stravaganti, hanno i capelli viola, indossano abiti strani (non facendo assolutamente nulla di male) e non sono derisi?

Ma c’è scritto da qualche parte che non si può essere liberi di esprimersi in qualche maniera soprattutto se non si ha una perfetta percezione della realtà che ci circonda e non si dà fastidio a nessuno? Io non ci sto, io lo voglio cambiare questo maledetto modo di riempire le serate di questi ragazzi annoiati, io voglio tutelare chi dai propri simili non lo è e mi batterò finché ciò non avvenga più per cui quando vi ritroverete a passeggiare ed incontrerete Pasquale sappiate che non state incontrando un alieno ma solo uno straordinario ragazzo che ha conservato, e lo conserverà per sempre, ciò che noi non abbiamo: la voglia di sorridere a tutti e con tutti”.