Mattinata, 480mila euro per progetto “Tra Cittadella e Parco dello Sport”

“, il relativo percorso podistico e il circuito ciclabile a doppio senso di marcia per un importo di spesa complessiva presunta di €. 6.703.880,00 è risultato meritevole, pertanto sono stati assegnati i contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi di messa in sicurezza di Comuni, Provincie e Città metropolitane da parte del Ministero dell’Interno.