Miramare. Progetto Popolare Manfredonia: “Campa cavallo che l’erba non cresce!”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 21 novembre 2022. “A Manfredonia c’è qualcuno che soffre di memoria corta, patologia che colpisce soprattutto chi oggi amministra la città, cavalcando un’improvvisata quanto legittima carriera politica. Vorremmo parlarvi delle promesse fatte questa estate dall’attuale Sindaco Gianni Rotice che, dall’alto delle sue funzioni, non consente alla nostra città la piena fruizione dello “Stadio Miramare”, oramai da alcuni mesi in perenne stato di avanzamento di lavori.

Della serie “campa cavallo” che l’erba non cresce.

Sommessamente ricordiamo al Sindaco che quella struttura che lui affettuosamente chiama “campo” è lo Stadio Miramare; evidentemente si ignora che qualche anno fa, venne denominato “Stadio”, con tanto di targa apposta al suo esterno.

La storia ci dice che lo scorso anno, esattamente una settimana prima della tornata elettorale, il candidato sindaco Gianni Rotice, in qualità di Presidente del Manfredonia Calcio 1932, firmò (𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲) una convenzione della durata di 15 anni con i Commissari Straordinari del Comune di Manfredonia, per la gestione dello Stadio Miramare. Subito dopo Gianni Rotice vinse le elezioni rimanendo per oltre un mese contemporaneamente Sindaco e Presidente del sodalizio sportivo, incarichi chiaramente incompatibili tra loro.

Inizialmente la convenzione con il comune di Manfredonia, per la gestione dello Stadio Miramare, l’aveva firmata la società “Manfredonia Calcio 1932”, a cui è subentrata subito dopo un nuovo soggetto denominato “Manfredonia Miramare” a questo punto ci chiarisca il ruolo e i requisiti di questa nuova società e magari ci dica pure l’assetto societario e se lei è “più o meno” coinvolto in questa nuova realtà e se vi siano altre forme di incompatibilità nascoste.

In sostanza le chiediamo maggiore trasparenza su questa faccenda, se lei vuole può continuare a chiamarlo “Campo” (𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘤𝘤𝘩𝘪𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘭𝘦𝘪), ma le dico che per noi è arrivato il momento di iniziare a viverlo seriamente quel “campo”.

La nostra pazienza è finita: è mai possibile che dal mese di Luglio 2022, non si è riusciti ad avete le autorizzazioni necessarie per completare i lavori, per collaudare le opere e tutto quanto necessario per favorire la stagione sportiva della nostra Prima Squadra? In uno degli ultimi consiglii comunali lei ha promesso che i lavori sarebbero stati completati in coincidenza con la festa dei 90 anni … ma anche questo non è accaduto!

Il danno cagionato è enorme e lo sta pagando l’incolpevole Presidente del Manfredonia Calcio 1932 che ha investito tantissimo, i tifosi che hanno fatto l’abbonamento per le partite da disputare in casa, la tifoseria organizzata che continua ad essere perennemente in trasferta, il settore giovanile che deve accontentarsi di utilizzare le nostre spiagge per allenarsi e infine il danno maggiore lo stiamo facendo ai bambini della nostra città, che vorrebbero indossare la mitica casacca della nostra squadra e iniziare a fare scuola calcio in maniera seria. Sindaco lei conosce le dinamiche dello sport, sa bene che una squadra di calcio che non ha uno stadio è una squadra senza casa.

Sindaco metta a riposo i fantasmi che agita in continuazione, eviti questa volta di fare riferimento a coloro che non amano la città (perchè ad oggi non abbiamo ancora capito chi sono) e provi a darci una risposta seria.