Prencipe: “Si spengono le “Luci del Golfo” e si accendono le polemiche”

Non è giusto dare la colpa, come ha fatto il Sindaco ieri in un’intervista (se di intervista si può parlare in mancanza di vere domande), a chi non vuole bene o non vuole il bene della città. Se così fosse, dovrebbe trarne a suo carico le conclusioni, visto che in questo caso la colpa è solo dell’Amministrazione comunale e di chi la guida e la rappresenta, e non di altri.A differenza del Sindaco, io però credo che lui voglia il bene della città e che sia sinceramente motivato a fare del proprio meglio. Penso però che l’Amministrazione abbia mostrato anche in questo caso un grado inaccettabile di superficialità e di pressappochismo, a tutto danno della città e soprattutto dei tanti commercianti che, in un momento di crisi così difficile, hanno contribuito economicamente con le loro tasche per allietare la città con le “Luci del Golfo” e per inondarla di turisti.