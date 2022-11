Puglia, si toglie la vita a 13 anni: ipotesi bullismo, indagini in gruppi WhatsApp

BARI, 21/11/2022 – Si toglie la vita a 13 anni. Choc a Monopoli, in provincia di Bari, dove una ragazzina si è suicidata: a trovare il corpo senza vita, nel bagno dell’abitazione dove viveva, è stata la madre della 13enne. Sul posto i carabinieri della locale stazione: si indaga per comprendere quali possano essere stati i motivi all’origine del drammatico gesto. Non è esclusa, per il momento, l’ipotesi del bullismo. Lo riporta Quotidiano di Puglia.

La ricostruzione dei fatti

Una tragedia che ha gettato nello sgomento l’intera città di Monopoli quella avvenuta nella serata di ieri in pieno centro cittadino. Una 13enne si è tolta la vita nel bagno della propria abitazione. A trovare il corpo è stata la mamma della ragazzina. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovanissima.

A quel punto sono stati allertati i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per capire cosa possa aver provocato l’estremo gesto. I militari dell’Arma cercheranno probabilmente anche nella memoria dello smartphone della 13enne se ci siano indizi che possano ricondurre alla verità. Analizzeranno i social che frequentava la piccola, le sue chat. Chat che potrebbero essere legate, oppure no, con la morte della ragazzina, poco più che una bambina. Un suicidio che ha straziato una famiglia e sconvolto una città. Che si interroga, alla ricerca di un perché.