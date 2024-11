A San Severo al via la Christmas Champions Cup

A San Severo al via la Christmas Champions CupFonte Lagazzettadisansevero.it

Il Natale dello sport a San Severo si arricchisce di un nuovo e importante appuntamento organizzato dalla Gioventù Calcio San Severo. La società, guidata dal Presidente De Lallo, presenta la Christmas Champions Cup, un evento realizzato con il supporto dell’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia.

La manifestazione si terrà dal 16 al 22 dicembre presso lo Sport Center di San Severo e vedrà la partecipazione di scuole calcio provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. Oltre al torneo, il programma includerà attività dedicate alla promozione sportiva e alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

In linea con il suo impegno sociale, la Gioventù Calcio San Severo ha aderito alla campagna regionale “Allenati Contro la Violenza”, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. “Siamo prima di tutto educatori”, ha sottolineato il Presidente De Lallo.

Come da tradizione natalizia, inoltre, la società promuoverà una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà. Durante l’evento saranno raccolti alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti tramite enti preposti, con l’obiettivo di regalare un Natale sereno anche a chi è meno fortunato.

