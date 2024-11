Abbonamenti Gratis: Il CEO della Home Restaurant Hotel sarà Bari per Supportare le Pastaie di Bari Vecchia

Gaetano Campolo, CEO della piattaforma Home Restaurant Hotel Srl, sarà a Bari questo fine settimana per incontrare le rinomate pastaie di Bari Vecchia. Durante l’incontro, offrirà loro abbonamenti gratuito alla piattaforma, in segno di solidarietà per la delicata situazione del settore e in rispetto della Costituzione Italiana, spesso trascurata dalle autorità locali, per coloro che vogliono mettersi in regola e praticare Home Restaurant già da subito. Gaetano Campolo porterà già i documenti Questura da firmare.

Un supporto pratico e legale per le Pastaie di Bari che potrebbero praticare Home Restaurant

Campolo, come da prassi per gli iscritti alla piattaforma, si impegnerà anche a fornire supporto per il disbrigo delle pratiche presso la Questura ed il supporto Legale gratuito cosi come per tutti i nostri iscritti per evitare ulteriori speculazioni. Questo è necessario per praticare l’attività di Home Restaurant, o Ristorante in Casa, in un contesto normativo caratterizzato dall’assenza di una legge specifica. Il disegno di legge sul settore (DDL Home Restaurant 26/47) è infatti fermo al Senato e la proposta è stata bocciata dall’Antitrust nel 2017 grazie a una denuncia presentata dalla piattaforma.

Nel 2019, il Ministero dell’Interno ha chiarito che le attività di Home Restaurant sono riconosciute come private e occasionali, purché soggette al controllo delle autorità competenti, che in questo caso è rappresentata dalla Questura. Le regole prevedono che queste attività siano esercitate al massimo tre volte a settimana, con un limite di incasso di 5.000 euro annui per codice fiscale. In questo contesto, non è richiesta né una partita IVA né una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), vista la mancanza di un codice Ateco specifico per il settore.

Prenotazione e contatto diretto: il cuore dell’Home Restaurant

Per rispettare la normativa vigente e garantire la qualità dell’esperienza, gli Home Restaurant possono accogliere solo ospiti che hanno effettuato una prenotazione. Inoltre, è necessario un contatto diretto tra utente-cuoco e utente-fruitore, come indicato dal bollettino dell’Antitrust. Il pagamento avviene esclusivamente in contanti dopo aver usufruito del servizio direttamente presso l’Homer o con circuiti tipo Sum Up o Paypall per scambio di moneta elettronica tra privati ad esempio.

Esperienza culinaria e non commercio

L’Home Restaurant è un’attività che punta sull’esperienza culinaria e culturale, non su un modello commerciale tradizionale. Come sottolineato dal CEO Campolo, questo tipo di attività rientra nel mercato della concorrenza, non nel commercio, ed è quindi di competenza statale, come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione Italiana.

Una proposta per Bari Vecchia

Campolo vuole offrire alle pastaie di Bari Vecchia un’opportunità concreta per valorizzare le tradizioni culinarie locali e generare un reddito aggiuntivo. Questo modello rappresenta un percorso esperienziale che può affiancare altre attività come le IAD necessarie per la vendita al pubblico di prodotti preparati artigianalmente, contribuendo alla promozione della cultura e del territorio.

L’incontro a Bari segna un altro passo nel percorso di Home Restaurant Hotel Srl verso la valorizzazione di realtà locali in tutta Italia, con oltre 350 località già coinvolte. (nota stampa).