Come trovare lavoro nel turismo

Il nostro Paese ha un indotto turistico costante, soprattutto per quanto riguarda le grandi città come Roma, Venezia o Firenze. L’Italia è nota in tutto il mondo non solo per la bellezza delle meraviglie naturali, ma anche per la grande quantità di reperti archeologici e opere d’arte. In più non bisogna dimenticare che siamo circondati dal mare per ben tre lati, e ciò permette di offrire ai turisti chilometri e chilometri di spiagge dove rilassarsi nei mesi più caldi.

Se stai cercando una buona opportunità lavorativa ti sarai già imbattuto in alcune proposte nel settore turistico. Gli annunci di cerco lavoro a Roma sono pieni di opportunità di questo tipo. Cosa serve esattamente per trovare lavoro nel turismo? Continua a leggere per scoprirlo.

Comprendere il settore

Sotto la definizione generica di “turismo” si possono in realtà riconoscere molti ambiti diversi tra di loro, che vanno dalle agenzie di viaggio fino alle molte imprese del settore alberghiero. La stessa definizione di turismo non basta a indicare in maniera specifica le molte attività che possono attirare i viaggiatori. Si può parlare ad esempio di turismo culturale, di turismo enogastronomico, e anche di ecoturismo. Le definizioni di certo non mancano.

In base al settore si possono identificare varie mansioni e ruoli. Chi vuole lavorare negli alberghi, ad esempio, potrebbe lavorare come cameriere ai piani, come receptionist, e con un po’ di esperienza anche come concierge. Se invece vuoi lavorare nell’ambito delle agenzie di viaggio potresti puntare alla professione di tour operator.

Per cui prima di iniziare la tua ricerca di un impiego dovresti prima capire in che ambito del turismo vorresti trovare una posizione.

Avere la giusta formazione

Per alcune professioni del settore turistico non è necessario avere una particolare formazione, ma sicuramente seguire dei corsi e ottenere delle qualifiche può essere di grande aiuto. Ci sono dei corsi di laurea legati a questo ambito, e sono disponibili anche diversi corsi tecnici e professionali che potrebbero essere molto utili.

Noi ti suggeriamo di non limitarti alla formazione accademica, ma di puntare ad acquisire un buon bagaglio di competenze, tra cui la conoscenza delle lingue. L’inglese e lo spagnolo oggi sono molto richiesti, ma anche le lingue orientali, come il cinese, possono renderti più competitivo nel mercato del lavoro.

Fare esperienza

L’esperienza nel mondo del turismo è a dir poco fondamentale. Molti datori di lavoro sono alla costante ricerca di dipendenti e collaboratori che abbiano già le giuste competenze e che non abbiano bisogno di essere formati.

L’esperienza è essenziale per riuscire ad acquisire capacità come quella di problem solving. Chi lavora nel settore del turismo sa che gli imprevisti possono essere all’ordine del giorno, per cui bisogna cercare di mantenere la calma e riuscire a trovare soluzioni improvvisate.

A volte basta iniziare con un semplice lavoro stagionale sia per capire se un impiego nel turismo è nelle proprie corde, sia per capire come interfacciarsi con le attività che operano in questo ambito. In più fare un’esperienza stagionale, spostandosi dalla propria comfort zone, potrebbe essere un ottimo banco di prova per sé stessi. (nota stampa).