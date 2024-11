FOGGIA – E’ stato proclamato il lutto cittadino a Foggia per domani, 22 novembre, in occasione dei funerali di Samuele Bruno, il 15enne tifoso rossonero, scomparso martedì nell’ospedale di Lecce, a poco più di un mese dal tragico incidente, nel quale hanno perso la vita anche Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile.

Un provvedimento ritenuto “doveroso – si legge nel decreto firmato dalla sindaca, Maria Aida Episcopo – trattandosi di evento riconducibile al tragico incidente del 13 ottobre, in segno di cordoglio e per esprimere vicinanza alla famiglia Bruno e alla comunità sportiva della città di Foggia, colpiti da una così dolorosa perdita ed al contempo interpretando i sentimenti di sgomento e costernazione dell’intera comunità foggiana”.

LA PARTECIPAZIONE. Il lutto prevede la partecipazione del Gonfalone della Città alla cerimonia funebre nella giornata delle esequie – venerdì 22 alle ore 16 allo Zaccheria -, l’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione in programma il 22 novembre e un minuto di raccoglimento in Commissione Consiliare, in seduta consiliare e/o giuntale, in occasione della prima seduta utile e un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro e nelle scuole alle ore 12:00 del giorno delle esequie.

LA SOSPENSIONE. Il Comune invita, inoltre, i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della funzione funebre.

Lo riporta foggiacittaaperta.it