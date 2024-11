Foggia, partono le assegnazioni per l'emergenza abitativa

Entrano nella fase esecutiva le misure previste dal nuovo Accordo di Programma per l’emergenza abitativa stipulato tra Regione Puglia, Comune di Foggia e Arca Capitanata. Dopo la sottoscrizione definitiva l’11 novembre scorso e l’approvazione con decreto del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano due giorni dopo, tra ieri e oggi sono state assegnate le prime abitazioni ai nuclei familiari coinvolti.

Quindici alloggi popolari sono stati destinati alle famiglie che, in condizioni di estrema precarietà, vivevano tra l’ex Distretto Militare e la palazzina pericolante al civico 1 della terza traversa di via San Severo, entrambe soggette a reiterati provvedimenti di sgombero. I nuovi assegnatari possono finalmente lasciare le soluzioni di fortuna, come gli spazi ricavati nell’ex scuola Agazzi e nella palazzina della Protezione Civile, mentre per gli abitanti della palazzina pericolante si conclude un lungo periodo di rischio crollo.

Gli alloggi, messi a disposizione da Arca Capitanata, sono stati ristrutturati grazie ai fondi regionali, con interventi di riqualificazione e adeguamento completati nei mesi scorsi. Le abitazioni sono state assegnate in via provvisoria con contratti di locazione a canone calmierato, secondo i parametri dell’edilizia residenziale pubblica, per una durata di due anni. Le assegnazioni rappresentano un passo significativo in un percorso iniziato tre anni fa, quando la commissione straordinaria guidata da Marilisa Magno aveva attivato un tavolo permanente presso la Regione Puglia per affrontare l’emergenza abitativa a Foggia. L’Accordo di Programma ha subito diverse revisioni fino alla versione definitiva, che ora consente la concretizzazione degli interventi.

Il lavoro amministrativo è stato coordinato dall’avvocato Silvia Siciliano, dirigente dell’Ufficio Politiche Abitative, in sinergia con il delegato comunale alle Politiche Abitative Giovanni Quarato. Negli ultimi giorni, diverse famiglie si erano recate presso gli uffici comunali di via Gramsci per sollecitare lo sblocco degli interventi e far valere i propri diritti acquisiti in virtù della convenzione approvata. L’Accordo di Programma prevede ulteriori interventi grazie ai fondi stanziati dalla Regione Puglia a fine 2022. Le risorse saranno destinate alla ristrutturazione di:

4 alloggi nell’ex scuola Collodi , con un finanziamento di 408mila euro;

, con un finanziamento di 408mila euro; 4 alloggi nell’ex scuola Lepore , con 380.800 euro stanziati, ai quali si aggiunge una richiesta di finanziamento ulteriore a valere sul Poc Legalità 2014-2020;

, con 380.800 euro stanziati, ai quali si aggiunge una richiesta di finanziamento ulteriore a valere sul Poc Legalità 2014-2020; 1 alloggio in via Lucera.

Questi interventi mirano a incrementare il numero di soluzioni abitative disponibili per i nuclei familiari che vivono situazioni di emergenza. La consegna dei primi alloggi rappresenta un traguardo fondamentale per le famiglie coinvolte, che possono finalmente uscire dall’incubo dello sgombero e della precarietà. Allo stesso tempo, il nuovo Accordo di Programma conferma l’impegno delle istituzioni regionali e comunali nel fronteggiare la complessa questione abitativa di Foggia, puntando a garantire il diritto alla casa per i cittadini più vulnerabili.

