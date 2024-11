Foggia: per De Sabato la selezione del comandante della Polizia Locale andrebbe annullata - Fonte Immagine: Michele Sepalone

Il consigliere comunale Antonio De Sabato ha formalmente richiesto l’annullamento in autotutela della procedura di selezione pubblica per il ruolo di Dirigente Comandante della Polizia Locale del Comune di Foggia. La richiesta, indirizzata alla sindaca e al responsabile Anticorruzione del Comune, con notifica all’Anac, solleva dubbi significativi sia in termini di legittimità amministrativa che di opportunità politica.

Secondo De Sabato, attivista di Progetto Concittadino, la scelta di procedere con un incarico fiduciario triennale, rinnovabile fino alla fine del mandato sindacale, appare inappropriata per una città come Foggia, recentemente uscita da un commissariamento dovuto a infiltrazioni mafiose. “In un contesto ancora sotto osservazione, tale decisione rischia di compromettere la credibilità e la trasparenza dell’amministrazione”, ha dichiarato.

Il consigliere evidenzia inoltre la mancata verifica delle risorse interne. “La normativa prevede che, prima di avviare una selezione esterna, si debba accertare la disponibilità di personale qualificato già presente nell’organico comunale. Questo passaggio, omesso nella procedura, potrebbe configurare una violazione delle norme”, ha spiegato.

Un altro aspetto critico riguarda la deroga ai principi di selezione pubblica trasparente. “Il bando privilegia una figura fiduciaria, bypassando una procedura concorsuale aperta e motivata, con potenziali rischi di illegittimità”, ha affermato De Sabato.

Infine, viene messa in discussione la composizione della commissione esaminatrice. “I criteri di selezione appaiono inadeguati, con il rischio che il candidato venga valutato da membri con qualifiche inferiori a quelle richieste per il ruolo da assegnare”, ha sottolineato il consigliere.

De Sabato chiede quindi l’annullamento della procedura per garantire trasparenza e conformità alle normative, valorizzare il personale interno ed evitare costi inutili derivanti da contenziosi legali o scelte non ponderate. “Un incarico così delicato deve rispettare i principi di imparzialità e correttezza, fondamentali per un’amministrazione che voglia riconquistare la fiducia dei cittadini”, ha concluso.

Lo riporta Foggiatoday.it