Foggia, rimosse le strisce blu in Piazza Padre Pio

Le strisce blu recentemente comparse in piazza Padre Pio, lungo la prosecuzione di via Guerrieri, saranno eliminate. La decisione è arrivata dopo le richieste avanzate dalla commissione Affari Generali del Comune di Foggia, presieduta dal consigliere socialista Mino Di Chiara, a seguito delle numerose segnalazioni di residenti e commercianti della zona. La società Gps Global Parking Solutions, che gestisce il servizio di sosta tariffata a Foggia, ha accolto la proposta di rimuovere gli stalli a pagamento erroneamente posizionati in un’area che, secondo la toponomastica ufficiale, rientra chiaramente in piazza Padre Pio e non in via Guerrieri. Questa discrepanza aveva portato a contestazioni, anche per l’assenza della segnaletica verticale necessaria al momento dell’installazione.

Grazie all’intervento della commissione, è stato ottenuto il rimborso delle sanzioni impropriamente elevate. I cittadini potranno richiederlo presso la sede operativa di Gps in corso Garibaldi. Secondo quanto riferito dalla referente locale di Gps, Antonella Orsini, le multe elevate complessivamente sono state 30: 18 a settembre, 12 a ottobre e nessuna a novembre, mese in cui la questione era già sotto osservazione.

Diversa la situazione per via Guerrieri. La società Gps si è appellata a un’ordinanza dirigenziale del 2015 (la numero 161 del 4 agosto), firmata dall’allora dirigente del settore Mobilità e Traffico, Potito Belgioso. Tale ordinanza prevedeva l’istituzione di stalli di sosta a pagamento nel tratto di via Guerrieri compreso tra i civici 52 e 66 e tra i civici 51 e 65. Il consigliere Dem Mario Cagiano ha sottolineato come, in atti successivi, fossero state indicate specifiche diverse per il tratto soggetto a tariffazione. Tuttavia, la Gps sembra orientata a chiedere un’integrazione di circa 30 metri nell’elenco delle strade destinate alla sosta a pagamento, nonostante le insistenze del consigliere Di Chiara.

Durante l’audizione del direttore generale di Gps, l’ingegnere Antonio Di Donna, sono emersi dubbi sulla sede amministrativa di via Gramsci, concessa dal Comune di Foggia. In particolare, il presidente della commissione consiliare ha sollevato domande circa la presenza di un caveau e sul pagamento del canone d’uso. Di Donna ha risposto che non esiste alcun caveau nella sede e che la società ha regolarmente corrisposto i canoni anche per l’anno precedente alla stipula del contratto. La rimozione delle strisce blu in piazza Padre Pio rappresenta un importante risultato per i residenti e i commercianti della zona, che avevano segnalato con forza le criticità. Resta tuttavia aperto il dibattito su via Guerrieri e sulla gestione complessiva del servizio di sosta tariffata in città, con la promessa di ulteriori verifiche e chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale e della Gps.

Lo riporta foggiatoday.it