SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera 21 novembre intorno alle 20.15 sulla Statale 272 a Borgo Celano, nel tratto di strada compreso tra il ristorante Malucri e San Giovanni Rotondo.

L’incidente ha coinvolto tre automobili: una Toyota Yaris, un’Alfa Romeo Giulietta e una Seat Ibiza.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

A bordo della prima vettura viaggiava una donna rimasta gravemente ferita, mentre nella seconda c’erano un’altra donna e una bambina.

Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove sono attualmente ricoverate con prognosi riservata.

Un terzo veicolo, che sopraggiungeva dietro le due auto, è rimasto coinvolto tamponando una delle vetture coinvolte nello scontro frontale.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, le squadre del 118 di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, e i vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Disagi alla viabilità

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale. Si sono formate lunghe code chilometriche sia in direzione di San Marco in Lamis che verso San Giovanni Rotondo, con centinaia di auto bloccate per ore.

Appello alla prudenza

In attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute delle persone coinvolte, le autorità invitano tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e a mantenere la massima attenzione lungo i tratti stradali più pericolosi, come quello teatro del tragico scontro.

