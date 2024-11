FOGGIA – Si celebreranno domani, venerdì 22 novembre alle ore 16,00, i funerali del quindicenne tifoso del Foggia, Samuele Bruno.

Il ragazzo, rimasto coinvolto nell’incidente stradale di Potenza al termine della partita del campionato di calcio di Lega Pro lo scorso 13 ottobre, è deceduto martedì scorso all’ospedale di Lecce, dove era stato trasferito per le sue gravissime condizioni.

Come per gli altri ragazzi coinvolti nella tragedia: Samuel Del Grande, di anni 13, Michele Biccari, di anni 17 e Gaetano Gentile di anni 21, le esequie saranno officiate dall’Arcivescovo di Foggia, Mons. Ferretti sul prato dello stadio comunale Pino Zaccheria.

L’Amministrazione comunale di Foggia anche in questo caso ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino, unendosi al dolore dei familiari e della comunità sportiva, e non solo, della città di Foggia.

Nella giornata di domani in tutte le sedi comunali è prevista l’esposizione della bandiera a mezz’asta ed alla cerimonia funebre sarà presente il Gonfalone della Città.

Inoltre tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione in programma domani sono sospese ed è previsto un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro e nelle scuole alle ore 12:00.

Minuto di raccoglimento che sarà osservato anche nelle prime sedute di Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari.

L’amministrazione invita tutti i cittadini ed i titolari di attività commerciali e produttive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della funzione funebre.

Come per i funerali degli altri tre giovanissimi tifosi le esequie si svolgeranno sul prato dello stadio Zaccheria.

Per garantire la massima partecipazione possibile della cittadinanza alle celebrazioni, è stata prevista l’apertura di tutti i settori dello stadio a partire dalle ore 14,30 e con tutte le autorità che vorranno presenziare che prenderanno posto in tribuna.