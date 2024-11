Manfredonia-Casarano: 200 biglietti per i tifosi ospiti - Fonte Immagine: Manfredonia Calcio 1932 su Facebook

La società Manfredonia Calcio informa che, in occasione della partita MANFREDONIA-CASARANO, in programma domenica 24 novembre, saranno disponibili 200 biglietti per i tifosi ospiti, corrispondenti alla capienza del settore Curva Sud dello stadio “Miramare”.

La prevendita si concluderà alle ore 19:00 di sabato 23 novembre.

Il costo del biglietto è di 10 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati a Casarano presso il punto vendita Crazy Tabacchi & Servizi, situato in via Dante Alighieri.

Lo riporta Lecceprima.it