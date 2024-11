Manfredonia, giovani scendono in piazza per la giustizia

Questa mattina a Manfredonia si è svolto un corteo studentesco contro la mafia e la violenza, un’iniziativa nata interamente dalla volontà dei rappresentanti d’istituto del Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide, per dare voce a un messaggio forte e chiaro: il rifiuto della criminalità organizzata e il sostegno alle vittime innocenti della mafia. La manifestazione è stata promossa dai rappresentanti d’istituto degli istituti superiori locali (Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide, Ragioneria, Liceo Scientifico e Classico, Alberghiero) e ha visto la partecipazione di numerosi giovani. Il corteo, regolarmente affiancato dalle forze dell’ordine, è stato dedicato alla memoria delle vittime di mafia, tra cui Santo Romano, Emanuele Tufano e Arcangelo Carrera, giovani vite spezzate dalla violenza criminale.

I giovani dichiarano: “Quando un ragazzo della nostra generazione viene ucciso ingiustamente, senza alcun valido motivo, non perdiamo solo una persona, ma un pezzo di noi stessi, come se avessimo perso un fratello”, hanno dichiarato i rappresentanti durante la manifestazione. Il sentimento comune è stato quello di ribellarsi all’idea che la mafia possa prevalere: “Non possiamo più accettare che siano i criminali a vincere.”

Prima dell’iniziativa, gli studenti hanno contattato una delle famiglie delle vittime, quella di Santo Romano, assassinato lo scorso 2 novembre, ricevendo pieno sostegno per il corteo. Nonostante il chiaro valore simbolico e civico dell’evento, la manifestazione non è stata ufficialmente riconosciuta dalle scuole. Gli studenti presenti sono stati comunque segnati assenti, una scelta che ha suscitato malcontento e portato alcuni a rinunciare per paura delle conseguenze scolastiche. “Non è normale che a un evento del genere non venga riconosciuta la giustificazione dell’assenza. È un nostro diritto scendere in piazza per protestare pacificamente e denunciare la mafia”, hanno sottolineato gli organizzatori. La richiesta di considerare le assenze come giustificate, proposta dagli studenti, è stata respinta.

A conclusione del corteo, i giovani hanno letto un messaggio che sintetizza il significato profondo della loro iniziativa:

“Noi, oggi, abbiamo scelto di essere qui per non dimenticare. Perché chi dimentica il passato, rischia di ripetere gli errori. Abbiamo il dovere di lottare affinché le nuove generazioni possano vivere in una società giusta, libera dalla mafia e dalla violenza. Questo corteo è il nostro segno di speranza, di denuncia e di lotta.”

La partecipazione e l’impegno dimostrati dagli studenti testimoniano il desiderio delle nuove generazioni di non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie. Questo corteo rappresenta un chiaro invito a tutta la comunità a unirsi nella lotta contro la mafia, riaffermando i valori di giustizia e solidarietà.

a cura di Daniele Catalano