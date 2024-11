MILANO – Le censure sull’operato del medico per quell’intervento estetico concluso ancora prima di cominciare, con la paziente, Maria Teresa Avallone, finita in arresto cardiaco, arrivano nelle ultime pagine della sentenza. «Un intervento di rianimazione adeguato avrebbe salvato la vita della donna», secondo quanto emerge dalle motivazioni del provvedimento del tribunale di Monza (giudice Carlo De Marchi) che, ad aprile, ha condannato il chirurgo Maurizio Cananzi a un anno e 4 mesi di reclusione, con la concessione della attenuanti generiche e la pena sospesa, per la morte di Maria Teresa Avallone, la 39enne che si era rivolta all’imputato per farsi praticare un rialzo dei glutei, con inserimento di fili sottocutanei.

Dopo la somministrazione dell’anestesia, il 5 marzo 2019, la donna aveva accusato un grave malore per una «reazione avversa», nell’ambulatorio di Seregno del medico. Una crisi epilettica, e poi il cuore si era fermato per mezz’ora. Tre giorni dopo, i medici dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata portata in condizioni disperate dopo la chiamata al 118 da parte del chirurgo stesso («Una paziente mi deve essere andata in arresto cardiaco», le sue parole), avevano dichiarato il decesso. La vittima si era trasferita in Lombardia da Salerno: lavorava al Cup dell’ospedale San Raffaele.

Contro la sentenza il professionista, difeso in primo grado dall’avvocato Augusto Colucci, ha presentato ricorso in Corte d’appello. La discussione è prevista a dicembre. Nel processo celebrato a Monza i periti nominati dal legale hanno sostenuto la correttezza del proprio assistito (oggi 62enne) durante le manovre di primo soccorso, imputando semmai delle negligenze al personale paramedico. Gli esperti incaricati dal tribunale, invece, hanno criticato l’azione di primo soccorso posta in essere durante un’emergenza che Cananzi si è trovato ad affrontare senza aiuti. Una scelta, quella di operare da solo, che ha «comportato necessariamente un’interruzione del massaggio cardiaco, per chiamare il 118, che avrebbe dovuto essere in tutti i modi evitata»

Decisivo, poi, viene considerato il «mancato uso del defibrillatore», oltre al «ritardo nella chiamata dei soccorsi», alla «mancata ossigenazione della paziente mediante l’uso dell’«ambu» (il dispositivo manuale a palloncino che supporta la respirazione nei pazienti con ventilazione polmonare insufficiente, ndr) che è risultato scollegato dalla bombola d’ossigeno». Inoltre, l’aver praticato un massaggio cardiaco «non adeguato in assenza dell’assistenza di un altro operatore».

In generale, dunque, è mancata «una corretta procedura di rianimazione», mentre «la presenza di un secondo operatore avrebbe senz’altro agevolato l’imputato» nella procedura stessa. Un comportamento non conforme alle «linee guida di riferimento previste nei protocolli e alle regole che devono far parte del patrimonio conoscitivo di ciascun medico che si occupa da solo di interventi di piccola chirurgia, che prevedono la somministrazione di anestetici locali».

Lo riporta milano.corriere.it